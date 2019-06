Napoli: accordo decennale col Comune per il San Paolo

La squadra potrà usufruire dell'impianto almeno fino al 2023 con possibilità di proroga per altri cinque anni. Dopo le Universiadi si potrà pensare a opere di ristrutturazione.

di Alberto Casella - 07/06/2019 10:18 | aggiornato 07/06/2019 10:22

Il sindaco della città Luigi de Magistris e il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis se le erano date, mediaticamente si intende, di santa ragione, ma alla fine lo strappo temuto non c'è stato, il buon senso ha prevalso e l'accordo sullo stadio San Paolo, fra il Comune e il club azzurro, è stato trovato.

L'annuncio ufficiale è arrivato tramite la pubblicazione di una nota da parte dello stesso Comune nella quale viene comunicato che l'accordo varrà fino al termine della stagione 2022/23, con possibilità di proroga di cinque anni, cioè fino al 2027/28:

Con l’odierna approvazione della delibera di Giunta comunale di proposta al Consiglio di presa d’atto dello schema di convenzione per la concessione in uso dello stadio San Paolo per cinque anni prorogabili per ulteriori cinque, si pone inizio ad un nuovo percorso amministrativo per far sì che lo Stadio San Paolo, l’unico impianto sportivo, per propria natura, idoneo ad accogliere competizioni calcistiche di carattere nazionale ed internazionale, soddisfi, con un opportuno atto concessorio, l’interesse pubblico a che la prima squadra di calcio della città di Napoli giochi all’interno del territorio cittadino. Tutto ciò ha determinato la volontà della Giunta di sottoporre alla legittima valutazione del Consiglio Comunale, la definizione di una disciplina di utilizzo largamente condivisa con il soggetto utilizzatore, la SSCN.

Il Napoli giocherà al San Paolo almeno fino al 2023

L’atto, che ora dovrà passare alla valutazione del Consiglio, "prevede – conclude la nota – la concessione di aree che vengono concesse in esclusiva al Napoli ed aree che vengono concesse in uso temporaneo, ma entro tali limiti pur sempre esclusivo, ad un canone annuo di circa 835 mila euro”. Un bel passo in avanti che conferma che il Napoli continuerà a giocare i match di campionato e di Champions League al San Paolo, dopo che i momenti bui nei rapporti fra club e istituzioni cittadine, che avevano portato De Laurentiis a minacciare addirittura di spostare le gare europee al san Nicola di Bari.

L'accordo rappresenta un passo avanti nei rapporti fra club e istituzioni cittadine

Ora, dopo il restyling per le Universiadi che si apriranno il prossimo 3 luglio, si potranno studiare e calendarizzare nuovi lavori di ristrutturazione. Manutenzione ordinaria in primis, ma anche e soprattutto quelle opere strutturali da tempo invocate, come la rimozione della vecchia copertura, da più parti ritenuta ormai indifferibile.