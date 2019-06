La casa di Noale fanalino di coda tra i sei costruttori. Aleix Espargarò lamenta mancanza di decisivi progressi nello sviluppo della moto da oltre un anno. Andrea Iannone parla di obiettivi a lungo termine.

di Luigi Ciamburro - 07/06/2019 14:32 | aggiornato 07/06/2019 15:36

Aprilia continua ad arrancare nel campionato MotoGP nonostante i tanti passi avanti compiuti a livello di gestione e gli investimenti in ricerca e sviluppo. L'arrivo di Massimo Rivola ha snellito la macchina 'burocratica' del team di Noale, ma il singolo non può fare molto. Le prime sei gare, un terzo della stagione, danno la possibilità di valutare il lavoro svolto dall'azienza italiana e dai piloti. E se da un lato Aleix Espargarò sembra aver raggiunto il limite del possibile collezionando 26 punti, resta indecifrabile la prestazione di Andrea Iannone che, al di là dei problemi fisici, arranca nelle ultime posizioni con un incasso di appena 7 punti.

Due punti di vista differenti tra Aleix e Andrea, il primo orientato a spingere per conquistare i migliori risultati possibili con una RS-GP in evidente affanno, il secondo maggiormente concentrato a portare avanti lo sviluppo del prototipo, quasi consapevole che affannarsi non servirebbe poi a molto. Troppe le lacune tecniche che hanno trascinato Aprilia in fondo alla classifica dei sei costruttori, con la diretta avversaria KTM in netta evoluzione anche grazie al lavoro dell'altro Espargarò, Pol. Al Mugello il team veneto ha portato in pista una nuova carenatura aerodinamica, ma ancora una volta non è stato sufficiente per compiere lo step decisivo richiesto dalla scorsa stagione.

Il gap resta consistente in termini di accelerazione e aderenza, le aree su cui bisogna intervenire sono soprattutto motore ed elettronica, il modo in cui il freno motore smette di funzionare ha causato non pochi problemi al problema spagnolo. Dalla prima gara di Losail ad oggi Aleix Espargarò lamenta mancanza di progressi. La RS-GP più che un'evoluzione rispetto all'anno scorso sembra essenzialmente una versione aggiornata della moto del 2017, avendo perso un'intera stagione con il prototipo 2018. E mentre le altre moto migliorano, l'Aprilia resta ferma al palo, con il rischio di perdere un pilota di punta come lo spagnolo per la stagione MotoGP 2020. E Iannone chissà...

Andrea Iannone nel paddock MotoGP

MotoGP, Andrea Iannone: "Obiettivi a lungo termine"

Da mesi Aleix lamenta mancanza di grip nella prima fase di accelerazione, le gomme posteriori non trovano trazione e i sorpassi diventano difficili, soprattutto sui tracciati stop&go. L'Aero-pack che ha esordito al Mugello utilizza due sezioni alari più piccole, invece di un singolo alettone più grande. Avendo una piastra laterale più piccola ha reso più semplici i cambi di direzione, ma non ha risolto i problemi principali. Per quanto concerne la trazione la problematica resta irrisolta da troppo tempo.

Davvero dispiaciuto perché la sensazione è tornata al 2017. Stessa sensazione, stessa moto, stesso tutto. È molto pericoloso andare in moto, non riesco a toccare l'acceleratore in anticipo perché rischio l'highside. Questo è un problema che abbiamo avuto per tutta la stagione scorsa e non sta migliorando. Anche fermare la moto è molto complicato, quindi sempre gli stessi problemi e nessun miglioramento. La velocità massima non è fantastica... Anche le Yamaha non sono veloci ma sono competitive. Quindi non è il problema più grande, ma in accelerazione è impossibile.

Ma il senso di frustrazione più grande è vedersi dietro alla diretta avversaria KTM e a suo fratello Pol, sebbene il team austriaco abbia esordito soltanto nel 2017

Sono scontento per me, ma felice per mio fratello. Stanno lavorando molto, molto bene. Dopo il test di Jerez, mi ha detto che hanno trovato qualcosa sul nuovo motore e migliorano molto. Ora la KTM ci ha superato e hanno sicuramente una moto più competitiva. Possiamo dire che sono geloso perché mi piacerebbe avere gli stessi progressi. Ma loro lo meritano davvero... Ora è impossibile per me seguirlo.

Alla vigilia del GP d'Italia presunte dichiarazioni di Andrea Iannone hanno seminato malumori nel box Aprilia. Secondo il pilota di Vasto il compagno di team non lavorerebbe per lo sviluppo della RS-GP, puntando semplicemente alle prestazioni personali. Parole smentite dall'italiano che fatica a migliorare (al Mugello è partito ultimo collezionando un solo punticino grazie alle diverse cadute di alcuni avversari in gara). Ma quanto durerà la pazienza di tecnici, del pilota e dei tifosi?