Martino Scialpi, venditore ambulante di Taranto, cercava di riscuotere da 38 anni una vincita di circa un miliardo di lire che però il Coni non ha mai riconosciuto.

di Franco Borghese - 07/06/2019 18:23 | aggiornato 08/06/2019 02:28

La questione si è chiusa nel peggiore dei modi. Quasi una vita intera vissuta combattendo una battaglia che non ha mai accettato di perdere. Martino Scialpi, venditore ambulante di Taranto, è morto a 67 anni. Dal 1981 era convinto di aver fatto 13 al Totocalcio e vinto un miliardo di lire. Una cifra altissima per l'epoca.

Basti pensare, infatti, che in tutta Europa il trasferimento più costoso della sessione estiva del 1981 fu Mark Lawrenson che dal Brighton si trasferì al Liverpool per 900mila sterline, circa 2 miliardi di lire. Insomma, Martino Scialpi era convinto che gli sarebbe cambiata la vita. Così però non è mai stato. Questo perché il Coni non gli ha mai riconosciuto la vincita.

Il fatto risale al novembre del 1981. Stando a quanto affermato dal Coni, la schedina, considerata autentica, non è mai arrivata all'archivio corazzato del Totocalcio. Oltre 30 anni fa venne fatta un'indagine interna e si sostenne che lo smarrimento fosse dovuto alla caduta accidentale del blocchetto contenente la schedina in questione. Nel 1987 Scialpi venne perfino indagato per furto, ma venne poi assolto.

Il Coni non ha mai risolto la questione Scialpi

Scialpi non è mai riuscito a far valere le proprie opinioni in Tribunale, nemmeno quando, nel marzo del 2016, a seguito di una denuncia da lui presentata nel 2014, sembrava essersi aperto uno spiraglio: la procura di Potenza aveva infatti iscritto nel registro degli indagati 36 persone in totale fra esponenti del Coni, magistrati, ufficiali della Guardia di finanza, avvocati e dirigenti dell'Azienda Monopoli di Stato. Il gip aveva accolto la richiesta di opposizione all'archiviazione mentre il giudice civile del Tribunale di Roma, Federico Salvati, aveva invitato le parti a trovare una conciliazione.

https://t.co/BzKZBP02ac Sig. Ministro SALVINI aspetto giustizia da 38 anni si faccia promotore presso la Società SPORT E SALUTE SPA per fissare un tavolo per la definizione del caso, l'ingiustizia se perdura provocherà strascichi giudiziari, il mio cell.3895547275 chiedo riscontr — Martino Scialpi (@MartinoScialpi4) June 1, 2019

Proprio nel 2016 è stata fatta una stima del valore di quel 13 fatto registrare da Scialpi che, con le varie rivalutazioni e il cambio, varrebbero circa 10 milioni di euro. Non solo, perché solo di spese legali e viaggi per i tribunali di tutta Italia Scialpi avrebbe speso qualcosa come 500mila euro. Per raccontare la propria storia e sensibilizzare l'opinione pubblica, Scialpi ha anche scritto un libro il cui titolo era ovviamente "Ho fatto 13". Ora che è morto i suoi eredi potrebbero continuare la sua battaglia per provare a incassare quel famoso 13. Anche se ci riuscissero, però, la questione per Scialpi si è chiusa nel peggiore dei modi. Lui quei soldi non se li potrà mai godere.