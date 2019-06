Gli stadi francesi dove si giocheranno i Mondiali femminili 2019

Tutti i nove stadi francesi che ospitano la rassegna iridata femminile dal 7 giugno al 7 luglio: gara d'apertura a Parigi, finalissima a Lione.

di Antonio Cunazza - 07/06/2019 11:07 | aggiornato 07/06/2019 11:12

Mondiali femminili al via. La rassegna iridata 2019 accenderà i campi da gioco della Francia dal 7 giugno al 7 luglio, facendo il giro di nove stadi con 24 nazionali a darsi battaglia per raggiungere la finalissima di Lione. Si tratta dell'ottava edizione del torneo, assegnato al paese transalpino nella primavera del 2015.

La Francia è la terza nazione europea a ospitare il Mondiale, dopo la Svezia nel 1995 e la Germania nel 2011, e ai posti di partenza ci saranno le Nazionali più forti del mondo: gli Stati Uniti, campionesse in carica, il Brasile e l'Australia (inserite nel girone dell'Italia) e le stesse padrone di casa in maglia blu, sostenute anche e soprattutto dal proprio pubblico.

Sono nove le città scelte come sedi ospitanti delle gare del Mondiale, decise in un lotto iniziale di 12 da cui sono state poi escluse Nantes, Nancy e Auxerre. Le sei partite in programma per ogni girone faranno rotazione su un minimo di 4 stadi per gruppo, consentendo così un'ampia diffusione sul territorio, a differenza del sistema usato per i tornei maschili che circoscrive ogni gruppo in modo geografico all'interno del paese ospitante.

Fasi di allenamento delle azzurre

Mondiali femminili, tutti gli stadi di Francia 2019

Saranno 9 gli impianti francesi che ospiteranno le 52 partite del Mondiale femminile 2019, dei quali tre hanno visto giocare partite degli Europei soltanto tre estati fa. La Francia ha fatto le cose in grande, proponendo quasi tutti impianti con capienza superiore ai 30mila posti (quattro di questi superano i 50mila posti):

Stade des Alpes, Grenoble (18.000 posti)

(18.000 posti) Stade Océane, Le Havre (24.000)

(24.000) Parc OL, Lione (57.900)

(57.900) Stade de la Mosson, Montpellier (19.300)

(19.300) Allianz Riviera, Nizza (35.100)

(35.100) Parc des Princes, Parigi (47.600)

(47.600) Stade Auguste-Delaune, Reims (20.500)

(20.500) Roazhon Park, Rennes (28.600)

(28.600) Stade du Hainaut, Valenciennes (22.600)

La gara inaugurale sarà Francia-Corea del Sud, venerdì 7 giugno al Parc des Princes di Parigi, mentre la finalissima si giocherà al Parc OL di Lione, domenica 7 luglio. Sarà in programma anche la finalina 3/4 posto, allo stadio Allianz Riviera di Nizza il 6 luglio.

Lo stadio-simbolo del torneo sarà quello di Lione che, oltre alla finale, ospiterà entrambe le semifinali il 2 e il 3 luglio. Inaugurato il 9 gennaio 2016 è subito diventato uno degli impianti più belli e moderni del calcio francese ed europeo, venendo scelto anche per accogliere alcune partite di Euro 2016 e la finale di Europa League 2018.

Francia 2019, il Mondiale femminile da Lione a Le Havre

Oltre a Parigi, Nizza e Lione, nel lotto degli impianti che ospiteranno le partite del Mondiale ci sono esempi interessanti di stadi meno conosciuti, ma di grande valore. Il Roazhon Park di Rennes, per esempio, ricostruito nel 2001 a quasi un secolo dall'inaugurazione (1912) è oggi uno stadio moderno dove gli elementi più interessanti sono le due curve realizzate in due blocchi di gradinata più alti e quasi separati dal resto dell'impianto.

Da segnalare anche lo Stade Océane, gioiellino della città di Le Havre inaugurato nel 2012: un guscio che avvolge il campo sui quattro lati, progettato dallo studio SCAU, lo stesso che ha lavorato alla ricostruzione del Vélodrome di Marsiglia. E altrettanto pregevole lo Stade Auguste-Delaune, ricostruito quasi completamente fra il 2004 e il 2008, lungo il fiume La Veste nella città di Reims: qui la copertura a velario tende a chiudersi verso il campo, creando un effetto di grande compattezza all'interno dello stadio.

Stesso effetto proposto dalla copertura dello Stade des Alpes di Grenoble, risolto però con una struttura semi-trasparente che dialoga molto bene con il paesaggio montano intorno alla città. Anche in questo caso si tratta di un impianto di recente costruzione (2008) che conferma l'approccio virtuoso attuato dalla Francia negli ultimi anni sui nuovi stadi, anche di dimensioni relativamente minori.

Mondiali femminili 2019, il calendario delle azzurre

L'Italia entra ai nastri di partenza del torneo con grande entusiasmo e fiducia. Inserita nel Gruppo C con Australia, Brasile e Giamaica potrà giocarsi le proprie carte consapevole di non essere fra le favorite ma di avere buone possibilità di passare la fase a gironi e giocarsi tutto nelle sfide a eliminazione diretta.

Le azzurre, guidate dal ct Milena Bartolini, ex giocatrice di Modena e Reggiana fra le altre, debutteranno il 9 giugno contro l'Australia, allo Stade du Hainaut di Valenciennes, dove giocheranno anche la terza giornata contro il Brasile, il 18 giugno. In mezzo la sfida più abbordabile, sulla carta, contro la Giamaica il 14 giugno allo Stade Auguste-Delaune di Reims.

La Nazionale azzurra è data a 40.00 come quota vincente del torneo, ma le ragazze del ct Bartolini hanno possibilità di passare il turno e giocarsi tutto dagli ottavi di finale. Il sistema di qualificazione premierà le prime due di ogni gruppo più le 4 migliori seconde (su sei gironi). Le premesse ci sono, l'entusiasmo delle azzurre potrà fare il resto.