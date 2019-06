I ragazzi di Nicolato vincono una grande partita e si aggiudicano la semifinale contro l'Ucraina. Superba partita del numero 9 interista (che avrà sicuramente fatto sorridere Antonio Conte), Plizzari para un altro rigore, ora l'Ucraina.

0 condivisioni

di Michele Pedrotti - 07/06/2019 20:31 | aggiornato 07/06/2019 20:36

Vincere per spingere un po' più avanti il sogno azzurro, per entrare tra le prime 4 del mondo per la seconda volta consecutiva e per dimostrare una volta per tutte che il calcio italiano, pensando al futuro, può sorridere davvero: Italia-Mali, quarti di finale del Mondiale under 20 in Polonia. L'organizzazione e il pragmatismo degli uomini di Nicolato opposti al disordine talentuoso dei maliani di Mamoutu Kané, che si sono concessi il lusso di far fuori l'Argentina agli ottavi.

Al termine di una partita davvero intensa, a spuntarla sono proprio gli Azzurri che vincono 4-2 e staccano il pass per la semifinale. Match deciso dalla classe purissima di Andrea Pinamonti, che firma una doppietta nella ripresa. Prima, un autugol di Koné e il pareggio di Koita intervallati dall'espulsione di Diakité. Nella ripresa, in mezzo ai due gol dell'attaccante di proprietà dell'Inter, il pareggio maliano all'80' firmato Kamara, poi il definitivo 4-2 di Frattesi. Nel finale c'è spazio per un altro rigore parato da super Plizzari.

Ora per i ragazzi di Nicolato ci sarà la sfida all'Ucraina, squadra forte che in giornata ha battuto la Colombia. Non essendoci più teste di serie come Argentina, Francia e Portogallo, sognare è lecito per una squadra migliorata partita dopo partita durante questa manifestazione.

#U20WC🏆

⏱️ RISULTATO FINALE

🇮🇹#ItaliaMali🇲🇱 4⃣-2⃣ (a.g. Kone, Koita, Pinamont (2), Camara, Frattesi)



📋 Gli #Azzurrini staccano il pass per le semifinali! Partita incredibile, vissuta tra continue emozioni. Plizzari para un altro rigore!

Grandissimi tutti 💪#VivoAzzurro pic.twitter.com/mdtANM7r4j — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) June 7, 2019

Mondiale under 20, fa tutto il Mali: autogol, espulsione e pareggio

Il primo brivido è per la difesa azzurra, che lascia spazio per il destro a Ibrahima Koné dal limite dell'area. Plizzari è attento, e respinge bene la conclusione del numero 9. Lo stesso Koné, qualche minuto dopo, è protagonista però nell'area sbagliata. Su calcio d'angolo battuto da Esposito, il classe '99 va goffamente sul pallone e imbuca il proprio portiere, portando avanti gli azzurri dopo 13 minuti.

La reazione degli africani è rabbiosa, e subito Sekou Koita ci prova con un sinistro potente in area parato benissimo Plizzari. Al 20' altro episodio che cambia il match, in quanto Diakité fa un'entrata a dir poco assurda su Pellegrini prendendosi un sacrosanto cartellino rosso. Fortunatamente il terzino della Roma si rialza e continua a giocare, ma poteva andargli peggio vista la dinamica dell'intervento.

A sette minuti dalla fine del primo tempo ecco che arriva il pareggio maliano al termine di un'azione capolavoro: Fofana scappa via sulla trequarti, va da Koné che con il tacco serve l'inserimento di Koita che con il mancino batte Plizzari. Gol davvero meraviglioso del numero 20 di proprietà del Salisburgo, il terzo del suo Mondiale under 20. Nel finale ottime chance per l'Italia con Pellegrini e Gabbia (parato il mancino del terzino, fuori di un soffio il colpo di testa del centrale milanista), ma anche gli avversari sfiorano il vantaggio con Koné, fermato solo da Plizzari.

#U20WC🏆

⏱️FINE PRIMO TEMPO

🇮🇹#ItaliaMali🇲🇱 1⃣-1⃣ (12' a.g. Kone, 38' Koita)



📋Partita vibrante. #Azzurrini in vantaggio e poi anche in superiorità numerica, visto il rosso diretto a Diakite.Maliani però bravi a reagire, trovando il pareggio e chiudendo in attacco#VivoAzzurro pic.twitter.com/0bpq1eu4Va — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) June 7, 2019

Nella ripresa ci pensa Pinamonti

Meglio l'Italia a inizio secondo tempo. I ragazzi di Nicolato pressano bene, fanno girare velocemente il pallone e attaccano costantemente l'area maliana. Nonostante questo, gli Azzurri non si rendono particolarmente pericolosi nel primo quarto d'ora. L'episodio buono arriva al 60', quando Pinamonti si inventa un gol fantastico battendo Koita praticamente dalla linea di fondo bucandolo sul suo palo.

Terzo gol nella competizione per il classe '99 di proprietà dell'Inter, che finora ha ampiamente dimostrato di poter essere confermato nella squadra che l'ha cresciuto. Antonio Conte, in questo senso, starà sicuramente apprezzando. Tornando in campo, sfiora il 3-1 Scamacca con un colpo di testa da ottima posizione finito sopra la traversa. Ancora in cerca del primo gol Mondiale il giocatore del Sassuolo, che sta comunque disputando un ottimo torneo.

Al 72' altra super occasione per gli Azzurri, ancora con il solito immenso Pinamonti: cross basso di Trippaldelli dalla sinistra, mancino potentissimo del numero 9 fermato da un miracoloso Koita. Fosse entrato, sarebbe stato probabilmente il gol più bello del Mondiale. Dall'altra parte, però, una grave disattenzione della difesa italiana concede a Kamara di firmare il pareggio maliano, colpendo tutto solo a porta vuota su assist di Traoré.

Due minuti più tardi si torna nell'area degli africani, con Pinamonti atterrato in piena area di rigore dal portiere Koitadopo un erroraccio dello stesso. Dal dischetto va ovviamente il capitano, che dopo il cucchiaio alla Polonia non sbaglia nemmeno questo spedendo la palla sotto l'incrocio dei pali. Non è finita qui, perché subito dopo arriva il gol che chiude deifnitivamente il match. La decide il secondo gol nel Mondiale di Frattesi, che sfrutta il cross perfetto di Bellanova per battere Koita di testa.

All'ultimo secondo si guadagna un calcio di rigore anche Koita, che slalomeggia in area e viene abbattuto dalla difesa azzurra. In porta però c'è Plizzari, che para il secondo rigore del suo torneo che è il terzo totale degli Azzurri (l'altro respinto da Carnesecchi contro il Giappone). Finisce così, con l'Italia in festa per un grande traguardo ragginuto.