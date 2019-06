Vicino l'accordo con la leggenda croata. "Zorro" si prepara a tornare in rossonero dopo nove anni da calciatore. Ma Infantino prova ancora a blindarlo alla FIFA.

0 condivisioni

di Luca Guerra - 07/06/2019 15:17 | aggiornato 07/06/2019 15:22

Il Milan riparte da Zvonimir Boban, Zvonimir Boban riparte dal Milan. Dopo le nove stagioni trascorse da calciatore in rossonero, un percorso avviato nel 1992 e concluso nel 2001 in direzione Vigo per vestire la maglia del Celta, l'ex centrocampista croato si prepara a rimettere piede a Milanello. Lo farà da dirigente, in giacca e cravatta e forte dell'esperienza da vicesegretario generale della FIFA.

Dopo l'addio con Leonardo, il Milan riparte quindi da un altro calciatore che con la sua classe ha illuminato la trequarti rossonera negli anni '90 e all'alba del terzo millennio. Il ruolo di Boban nella dirigenza rossonera è tutto da definire: se la suddivisione dei compiti con Paolo Maldini non potrà essere un problema, da valutare ci saranno le interazioni con l'ad Ivan Gazidis.

Il Milan ha pensato a lui per la gestione calcistica e politica del club. Ed è probabile che Zvone sia un manager calcistico concentrato anche sulla mole di rapporti con Lega, Federcalcio, Eca, Uefa e Fifa, mentre a Maldini andrà la responsabilità dell'area tecnica. Un'indicazione figlia dell'esperienza: Boban negli anni ha aggiunto il percorso istituzionale a quello del campo, passando per la carriera da opinionista e per la conoscenza approfondita dell'aspetto finanziario e commerciale dell'universo calcio. Creatività e programmazione: due asset sui quali fondare il nuovo cammino rossonero.

Serie A 1999/2000, Boban festeggia lo scudetto vinto con il Milan al Curi di Perugia

Il Milan di Boban: l'idea di gioco conta quanto il risultato

Il 50enne croato, genio e sregolatezza in campo, fuori dal terreno di gioco ama la calendarizzazione degli impegni e la capacità di un'azienda di fissare obiettivi a medio-lungo termine. Un credo che Boban sarà chiamato a trasferire alle stanze dei bottoni del nuovo Milan spaziando su tutta l'area sportiva, compreso un settore giovanile che nelle scorse settimane ha registrato la retrocessione della squadra Primavera.

Per "Zorro" l'idea di gioco conta quanto i risultati: una convinzione sulla quale dovrà confrontarsi con il prossimo allenatore rossonero (con Giampaolo in pole per la panchina) e che passa dalla certezza di una precisa identità sul campo. Boban non ama chi si concentra su un solo sistema di gioco, non apprezza la difesa a 3, è affascinato dal 4-3-3 e dal 4-2-3-1. Numeri che non devono imprigionare i talenti, senza però forgiare una rosa con il convincimento opposto: ossia, che bastino calciatori di classe per fare grande una squadra.

Zvonimir Boban in conferenza da vicesegretario generale FIFA con il presidente Infantino

Infantino ci scherza su: "Boban via dalla FIFA? Mi incateno alla Tour Eiffel"

A 18 anni dall'addio, Boban si prepara a rimettere piede nel Milan. Troverà tanti cambiamenti rispetto a quando l'ha lasciato, ma la presenza di Maldini sarà una garanzia per ripartire insieme. Avanti adagio, però. Perché il presidente della FIFA Gianni Infantino, commentando a Sky Sport il possibile addio del suo vicesegretario e braccio destro, si è lasciato andare a un commento tra il serio e il faceto: "Lo lego, anzi mi incateno alla Tour Eiffel". Tono scherzoso, di chi non forzerà la mano ma certo riconosce il valore di Zvone. Protagonista in alcuni dei momenti caratterizzanti del massimo organo calcistico mondiale nell'ultimo triennio: su tutti, la tecnologia VAR. Boban-Milan, alla fine, si farà. Mancano solo i dettagli, quelli che risultano fondamentali per riavviare il motore di un club che si prepara ad aprire una nuova fase.