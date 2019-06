I Blancos hanno presentato il kit home per la prossima stagione.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 07/06/2019 11:52 | aggiornato 07/06/2019 12:57

Dopo aver annunciato l'acquisto di Jovic e prima di ufficializzare il colpo Eden Hazard, il Real Madrid presenta la prima maglia della prossima stagione. Prodotta da Adidas, è interamente bianca con dettagli dorati.

Ben in vista il main sponsor Fly Emirates, posizionato appena sotto il petto. Sulle spalle troviamo le classiche tre strisce, il colletto è a girocollo. Di fatto la divisa è molto simile a quella indossata nella stagione appena terminata, cambia solo il colore dei dettagli che in questa annata erano neri.

A vestire i panni dei modelli per svelare il nuovo kit home sono stati Benzema, Bale, Kroos, Marcelo, Modric e Keylor Navos. Chissà che non sia anche un indizio di mercato visto che alcuni di questi giocatori - Bale in primis - sono dati per partenti.