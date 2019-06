Liechtenstein: per l’Under 21 prima vittoria della storia

I giovani del principato hanno visto premiata la propria tenacia e, dopo 59 sconfitte su 59, hanno battuto l’Azerbaigian grazie a un gol di Noah Frick, figlio d’arte.

07/06/2019

Storie come queste rappresentano la parte più bella dello sport, quella che il risultato conta ma solo fino a lì, il bello è esserci, partecipare e provarci fino in fondo. Così quando finalmente la vittoria arriva, te la godi molto di più. Proprio come è successo ieri sera ai ragazzi della Nazionale Under 21 del Liechtenstein.

Mentre le migliori rappresentative giovanili del continente stanno per affrontarsi nella fase finale del Campionato Europeo di categoria 2019, la meglio gioventù del calcio del Principato, invece, è già impegnata nelle gare di qualificazione alla successiva edizione, quella che si svolgerà nel 2021 in Ungheria e Slovenia.

Proprio ieri sera, all'esordio nella fase a gironi, i ragazzi guidati dal selezionatore Martin Stocklasa hanno ottenuto un risultato storico, battendo per 1-0 i pari età dell'Azerbaigian. Sì, è letteralmente una vittoria storica perché si tratta della prima ottenuta dalla rappresentativa Under 21 del Liechtenstein nella sua storia. I precedenti? 59 sconfitte su 59 match disputati, compreso un 9-0 casalingo subito in autunno dal Portogallo.

Chissà se nel Principato di Vaduz conoscono il detto chi la dura la vince. Certo è che i giovani campioncini hanno festeggiato a lungo questo successo, con abbracci e pacche sulle spalle soprattutto per Noah Frick, il trequartista 17enne autore su rigore del prezioso gol che ha fatto entrare tutta la formazione (Majer; L. Graber, Unterrainer, Grünenfelder, N. Graber; Koller, Lüchinger, Frommelt, Vogt; Schreiber e Frick) nella storia.

Noah, che fra l'altro di secondo nome fa Zinedine, è figlio d'arte: suo padre Mario Frick ha giocato in Italia fra il 2000 e il 2009, militando nell'Arezzo, nel Verona, nella Ternana e nel Siena e segnando complessivamente 20 gol in Serie A - fra Verona e Siena - e 44 in Serie B con la formazione umbra. Attualmente Mario è il tecnico del Vaduz, squadra nella quale milita anche Noah. Ora comunque, siccome l'appetito vien mangiando, i ragazzi dell'Under 21 del Liechtenstein ci hanno preso gustio e hanno messo nel mirino la Georgia: appuntamento a settembre per l'altro match abbordabile di un girone che comprende anche Francia, Slovacchia e Svizzera.