Italia Under 21, Di Biagio: "Vogliamo vincere l'Europeo"

Il commissario tecnico non vuole sprecare l'occasione dell'Europeo casalingo che sta per partire: "Abbiamo il dovere di provarci, dobbiamo sfruttare l’entusiasmo".

di Alberto Casella - 07/06/2019 17:59 | aggiornato 07/06/2019 18:04

L'Europeo è alle porte e l'occasione per l'Italia Under 21 è ghiotta, molto ghiotta. Sì, perché stavolta la manifestazione si svolge fra il nostro paese e San Marino - a partire dal 16 e fino al 30 giugno - e gli azzurrini non vogliono perdere il treno che porta alla finale di Udine. Il ct Di Biagio ha detto a chiare parole che la squadra, insieme a tutto lo staff, ha l'obbligo di provare a vincere l'Europeo:

La mia squadra era fortissima anche dopo il primo biennio, figuriamoci ora. Sono consapevole di avere un gruppo forte. Vedo solo vantaggi nel fatto di giocare in casa, avremo la forza trascinante dei nostri tifosi e dobbiamo sfruttare l'entusiasmo della gente.

Già, l'aria è cambiata intorno alla Nazionale maggiore, dopo il periodo buio coinciso con la mancata qualificazione al Mondiale di Russia dell'estate scorsa, e di questo nuovo clima stanno beneficiando tanto l'Italia Under 21 e l'Under 20, quanto la rappresentativa femminile, mai così seguite e incoraggiate, tutte quante, come in questo momento.

Italia Under 21: Di Biagio vuole l'Europeo

Per questo il commissario tecnico non si nasconde e ostenta coraggio e consapevolezza, anche se ricorda che in questo biennio senza partite ufficiali, al di là di buone prestazioni, i suoi ragazzi hanno portato a casa pochi risultati:

Il fatto che 8-10 calciatori siano già nella Nazionale maggiore è la più grande vittoria. Ci manca la ciliegina sulla torta, ma stiamo facendo bene con tutte le rappresentative. Speriamo di vincere, senza dimenticare quanto fatto.

Il gruppo, intanto, comincerà ad allenarsi insieme da lunedì, seppure a ranghi forzatamente ridotti: dei 23 convocati, infatti, mancano Pinamonti, impegnato nel tour de force al Mondiale Under 20, oltre ai magnifici 6 - Barella, Chiesa, Kean, Gianluca Mancini, Pellegrini e Zaniolo - che stanno facendo gli straordinari agli ordini di Roberto Mancini con la Nazionale maggiore per le qualificazioni a Euro 2020. Assente, ma dai 23, anche Calabria, causa infortunio:

Purtroppo con Calabria abbiamo perso un elemento di primissima scelta, ma abbiamo verificato che non era nelle condizioni di provare. Comunque abbiamo ottimi elementi in quel ruolo. Purtroppo ho dovuto tagliare qualcuno che meritava, ma fa parte del nostro lavoro. Per esempio mi è dispiaciuto lasciare a casa Luca Pellegrini.

L'esordio dell'Italia Under 21, che è nel girone A insieme alla Spagna, alla Polonia e al Belgio, è previsto per domenica 16 giugno alle 21 al Dall'Ara di Bologna contro i pari età iberici. Sempre a Bologna affronterà poi i giovani polacchi mercoledì 19, per chiudere il gruppo sabato 22 contro i belgi a Reggio Emilia.