07/06/2019 12:49 | aggiornato 07/06/2019 15:55

Non conosce ancora il suo futuro, Mauro Icardi, ma difficilmente sarà all'Inter. Per ora l'attaccante argentino, fuori dalla lista dei convocati dell'Albiceleste per la Copa America, si gode la vacanze e aspetta notizie per capire a cosa andrà incontro nella prossima stagione. Proprio di Icardi ha parlato a Radio 2 Giampiero Mughini, che ha attaccato pesantemente Wanda Nara:

Wanda Nara ha distrutto la carriera di Icardi, ha distrutto la sua nomea, ha distrutto la valutazione in denaro che a lei e suo marito giustamente interessa molto. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, l'Inter lo vorrebbe sbolognare e in un modo o nell'altro lo farà

Mughini ha proseguito: