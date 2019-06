Pep parla in un'intervista e chiude a una possibile partenza: "Non c'è miglior posto dove lavorare che questo: il meglio deve ancora venire".

di Daniele Minuti - 07/06/2019 19:13 | aggiornato 07/06/2019 19:18

Le voci sul futuro di Pep Guardiola non si fermano nonostante lo stesso tecnico del Manchester City abbia detto chiaro e tondo che non avrebbe lasciato la Premier League alla fine della stagione, escludendo in particolare una sua possibile partenza per passare fra le fila della Juventus.

Le indiscrezioni su un suo possibile approdo a Torino però continuano a circolare e il tecnico spagnolo non ha più parlato dalla fine della stagione in cui i Citizens hanno chiuso con un fantastico poker di trofeo casalinghi vincendo Premier League, Community Shield, FA Cup e Carabao Cup.

Il silenzio dell'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco però si è interrotto oggi perché il Manchester City ha pubblicato un'intervista esclusiva sul proprio sito in cui Guardiola parla chiaramente da tecnico dei Citizens spiegando di essere molto legato ad ambiente e tifosi.

Guardiola rassicura i tifosi del Manchester City

Guardiola ai tifosi del Manchester City: "Il meglio deve ancora venire"

Per prima cosa Guardiola ha voluto esaltare la fantastica stagione della sua squadra che ha fatto la storia vincendo ogni titolo possibile in Inghilterra. Annata che secondo lo spagnolo è una delle migliori della sua carriera.

È stata straordinaria anche perché è un traguardo raggiunto qui in Inghilterra. Non c'è posso migliore dove allenare, sono stato in Spagna e Germania e sono simili ma qui in Inghilterra è il posto migliore. Altrove i tifosi ti fischiano se perdi, qui no: se ho una maglia blu sono uno di voi.

Il riferimento di Pep è al momento nella sua prima stagione in cui, dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Monaco, i sostenitori dei Citizens non fecero mai mancare il loro calore a giocatori e allenatore.

I tifosi ci hanno aiutato e dato fiducia, voglio premiare questa fiducia avuta in me e nella squadra: il meglio deve ancora venire.

Parole chiare quelle di Guardiola che suonano come una chiusura definitiva a qualsiasi speculazione sul suo futuro: l'intenzione dell'allenatore catalano è quella di rimanere ancora al Manchester City.