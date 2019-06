Il portiere continuerà a giocare dopo l'addio al PSG: qualche squadra italiana ha fatto sondaggi ma i campioni di Spagna ci pensano come vice ter Stegen.

L'annuncio dell'addio di Buffon al Paris Saint-Germain era ormai atteso ma ora che i campioni di Francia hanno ufficializzato che il contratto dell'ex portiere della Juventus non sarà rinnovato c'è da capire quale sarà il suo futuro visto che, come specificato nel suo messaggio d'addio al PSG, non ha intenzione di appendere i guanti al chiodo.

L'estremo difensore ha specificato di essere pronto per nuove avventure professionali, motivo per cui sul calciomercato si è subito scatentato l'interesse nei suoi confronti con molte società che sarebbero ben liete di accoglierlo nel nuovo capitolo della sua lunga e vincente carriera anche a 41 anni compiuti.

Una delle suggestioni riporterebbe Buffon in Serie A dopo aver lasciato la Juventus neanche 12 mesi fa, eppure in queste ore fra le tante ipotesi è arrivata quella di un clamoroso sondaggio da parte del Barcellona.

Buffon pensa al suo futuro: possibile ritorno in Serie A

Che futuro per Buffon? Ci pensa anche il Barcellona

Secondo la ricostruzione di Sky Sport, i campioni di Spagna starebbero pensando di fare un'offerta a Buffon per portarlo in Catalogna e renderlo il vice ter Stegen. Cillessen non ha più intenzione di fare il secondo e lascerà i blaugrana in estate, motivo per cui un profilo come quello dell'ex capitano di Juventus e Nazionale sarebbe perfetto come riserva del tedesco.

Dall'estero ci sono state altre offerte: la Fluminense vorrebbe portare Buffon in Brasile, dal campionato cinese sono pronti a ricoprire Gigi d'oro per averlo mentre il Fenerbache avrebbe fatto sondaggi anche più approfonditi. Ma queste ipotesi non sembrano essere le più gradite dal portiere, che vorrebbe (in caso di mancato accordo col Barcellona) avere la libertà di tornare in Italia.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, per lui ci sarebbe la possibilità di accasarsi all'Atalanta (ma come vice di Gollini) oppure di scegliere un'ipotesi "romantica" con Genoa e Parma visto il grande legame che Buffon ha con entrambe le tifoserie.

Di sicuro l'ex bianconero non vuole chiudere la carriera quest'estate e il suo sogno sarebbe, secondo la Gazzetta dello Sport, quello di chiudere nell'agosto del 2020 giocando magari le Olimpiadi con la Nazionale. Ovviamente come fuoriquota.