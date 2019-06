La programmazione del GP del Canada 2019. Ecco le informazioni per seguire il settimo appuntamento del campionato di F1.

di Matteo Bellan - 07/06/2019 12:00

Nel fine settimana la Formula 1 fa tappa in Canada per il settimo gran premio del campionato 2019. Archiviato quanto successo a Monaco, i team sono pronti a darsi battaglia al Circuit Gilles Villeneuve di Montreal.

A Montecarlo è sfumata la sesta doppietta consecutiva, ma ha comunque vinto un pilota Mercedes e cioè Lewis Hamilton. Il campione in carica guida la classifica con 137 punti, 17 in più di Valtteri Bottas. Il finlandese, terzo nel Principato, ha voglia di tornare a vincere per recuperare terreno sul compagno ed evitare di vedere più lontana la possibilità di conquistare il titolo. Lui è l'unico vero rivale dell'ex driver della McLaren, dato che gli altri avversari sono tutti lontani. Da segnalare che la scuderia di Brackley porterà un nuovo motore endotermico e la monoposto usufruirà di 8 cavalli in più.

Sebastian Vettel è terzo in classifica con 82 punti e in casa Ferrari c'è delusione per un avvio di stagione sotto le aspettative. La pista canadese per caratteristiche può sposarsi bene con le qualità della SF90, dunque potremmo vedere sia il tedesco che Charles Leclerc protagonisti. Il monegasco a Monaco ha vissuto un weekend da dimenticare e spera di riscattarsi. Attenzione come sempre alla Red Bull, con un Max Verstappen sempre combattivo e un Pierre Gasly desideroso di dimostrare di essere all'altezza del compagno. Sarà interessante vedere anche quali saranno i valori degli altri team, pronti a darsi battaglia per i piazzamenti in top 10.

Michael Schumacher trionfatore per l'ultima volta a Montreal nel 2004, davanti al fratello Ralf e a Rubens Barrichello

Formula 1, GP Canada 2019: informazioni sul circuito e statistiche

Il Gran Premio del Canada di Formula 1 si disputa a Montreal dal 1978, in precedenza si correva a Mosport Park a Bowmanville oppure nel circuito di Mont-Tremblant. È intitolato al pilota canadese Gilles Villeneuve, che vinse la prima edizione del GP e poi morì nel 1982 in un'incidente durante le qualifiche in Belgio. Solamente nel 1987 e nel 2008 non è si è disputato l'evento.

La pista misura 4.361 metri ed è costituita da 16 curve. Si tratta di un tracciato 'stop-and-go', i freni sono molto sollecitati e viene richiesto un carico aerodinamico di medio livello. Sono presenti quattro punti ad alta velocità: Droit du Casino, rettilineo dei box, tratto tra Curva 7-8 e tra Curva 9-10. Sono tre i tratti ideali dove poter effettuare sorpassi: Curva 1-2, Curva 6-7 e Curva 10. L'ala mobile (DRS) potrà essere utilizzata lungo il Droit du Casino e sul rettifilo della partenza. L'asfalto non ha aderenza ottimale, dunque servirà essere bravi nello sfruttare al meglio le gomme. Fondamentale la trazione in uscita dalle curve, soprattutto quelle lente, così come avere un motore performante dato che in Canada si raggiungono alte velocità. Pirelli a Montreal porta le gomme con mescole più morbide: C3 (hard), C4 (medium) e C5 (soft) in virtù del basso degrado previsto.

Il pilota più vincente della storia a Montreal è Michael Schumacher, che vanta sette successi. Hamilton insegue a quota sei e ha lo stesso numero, sei, di pole position della leggenda della Formula 1. La McLaren con tredici vittorie risulta essere il team più prolifico nel Gran Premio del Canada, Ferrari seconda con dodici. L'edizione 2018 del GP fu vinta da Vettel, autore anche della pole, con la Ferrari. Con lui sul podio salirono Bottas e Verstappen. Hamilton solo quinto, dietro anche a Ricciardo.

Vettel ha trionfato nel Gran Premio del Canada 2018 precedendo Valtteri Bottas e Max Verstappen

Programmazione diretta tv e streaming Sky Sport F1 e TV8

Il Gran Premio del Canada 2019 del campionato di Formula 1 sarà visibile in diretta TV su Sky Sport F1 HD. Tramite le app SkyGo e Now TV sarà possibile seguire Prove Libere, Qualifiche e Gara in streaming anche su pc, tablet e smartphone. Per i non abbonati, ci saranno le differite di Qualifiche e Gara in chiaro sul canale TV8. Di seguito la programmazione con tutti gli orari.

Dirette Sky Sport F1

Venerdì 7 giugno

16:00-17:30 - Prove Libere 1

20:00-21:30 - Prove Libere 2

17:00-18:00 - Prove Libere 3

20:00-21:00 - Qualifiche

20:10 - Gara

