Il nuovo proprietario viola parla in conferenza stampa: "Federico non diventerà il mio Baggio. Volevo comprare il Milan ma Mr.Li non si fece più vedere. So che ha perso tanti soldi".

07/06/2019

L'era di Rocco Commisso è definitivamente iniziata in casa Fiorentina. Dopo 17 anni si è chiusa la gestione Della Valle a Firenze e il magnate italo-americano ieri è diventato ufficialmente il proprietario del club toscano dopo aver chiuso la trattativa per l'acquisto della società.

L'imprenditore si è voluto presentare al pubblico viola tenendo la sua prima conferenza stampa da presidente e un tema ricorrente nelle sue risposte è stato quello della fiducia che i suoi sostenitori dovranno dargli: investire nel calcio era ed è ancora il suo obiettivo, ha soltanto bisogno di imparare.

Per la prima volta davanti ai giornalisti da proprietario della Fiorentina, Commisso ha toccato tanti temi partendo da quello che al momento è il più discusso e cioè il futuro di Federico Chiesa che sembra sempre più un obiettivo concreto della Juventus.

Commisso ha assicurato che Chiesa resterà alla Fiorentina

Commisso: "Chiesa non partirà quest'anno, non voglio sia il mio Baggio"

La prima cosa che però Commisso ha voluto fare nella conferenza stampa è stata quella di rendere omaggio alla vecchia dirigenza che lascerà Firenze dopo le difficoltà avute con l'ambiente negli ultimi anni.

I primi contatti con la Fiorentina li ebbi nel 2016 ma ora voglio ringraziare la famiglia Della Valle per la trattativa e gli sforzi fatti per la Fiorentina. Ho sempre voluto investire nel mondo del calcio, senza il quale non sarei l'uomo che sono. Avevo intenzione di comprare il Milan ma poi Mr.Li non si è fatto più vedere. So che ha perso molti soldi...

L'italo-americano ha quindi deciso di dedicarsi anima e corpo alla Fiorentina ed è stato subito sorpreso dalla calorosa accoglienza avuta dai tifosi al suo arrivo in città per concludere la trattativa.

Non me l'aspettavo, qui sapevano tutti chi fossi. Ne vado orgoglioso e ora ci saranno investimenti per crescere: i soldi sono miei e non ho problemi a spenderli ma dovete darmi un po' di tempo per imparare.

Ai tifosi però interessa soprattutto il lato sportivo e tecnico, probabilmente quello maggiormente pieno di dubbi in casa viola. E gli interrogativi maggiori sono due: il futuro di Chiesa e quello di Montella.

La mia intenzione è quella di tenere Chiesa almeno un altro anno. So che non ha firmato ancora niente per essere ceduto e non voglio diventi il mio Baggio. Sull'allenatore non posso rispondere, non ho ancora parlato né con Montella né con Corvino.

In ultimo sono arrivate domande sull'effettiva presenza di Commisso in città, data l'esperienza dell'altra dirigenza americana in Serie A (quella della Roma). Il presidente ha spiegato che cercherà di essere in Italia il più possibile.