I due giocatori sono sul mercato, non rientrano nei piani di Conte. Icardi però fa muro e dice di voler rimanere a Milano. Nainggolan spera nell'offerta della Roma.

di MarcoValerio Bava - 07/06/2019 14:29 | aggiornato 07/06/2019 14:36

L'impatto di Antonio Conte sul mondo Inter è stato forte, per l'entusiasmo che ha portato, perché ha dato la sensazione che l'asticella si sia alzata e che il club nerazzurro voglia tornare davvero nell'elite del calcio italiano ed europeo. Ma il nuovo allenatore ha dato anche una sferzata nel modo d'intendere il ruolo. Quasi un manager all'inglese, con una spiccata vocazione per il mercato.

Prima la cena con i dirigenti e gli agenti di Barella per cercare di mettere in discesa la trattativa per il cagliaritano, ora la lista di chi farà parte del suo progetto e chi invece è destinato a lasciare la Pinetina. Nomi anche importanti, nomi che un anno fa erano considerati i punti di forza della squadra.

Due su tutti: Mauro Icardi e Radja Nainggolan. Il centravanti argentino (ed ex capitano) è sul mercato. Conte non lo considera funzionale al suo progetto tecnico, all'idea di gioco che ha in mente. Troppo solista Maurito. Non è piaciuta nemmeno la querelle di fine inverno legata al rinnovo, gli atteggiamenti avuti nei confronti dello spogliatoio, il resoconto che l'allenatore ha avuto è stato valutato con attenzione e la decisione finale è stata quella di avallare la cessione.

Wanda Nara ha fin qui ribadito con forza che il marito e assistito non ha alcuna intenzione di muoversi da Milano. Una strategia per indebolire il potere contrattuale del club? Visto che l'accordo tra giocatore e società scade nel 2021? Un muro contro muro difficilmente però porterebbe benefici alle parti. Ecco che quindi si dovrà trovare una soluzione che accontenti tutti. La Roma ha sondato il terreno per l'argentino, ma la pista è piuttosto fredda. Il Napoli è interessato, ma aspetta che Maurito apra a un addio, mentre lo scambio con la Juve con Dybala in nerazzurro e Icardi in bianconero per ora rimane una suggestione.

Una situazione intricata, che Marotta dovrà cercare di sciogliere, anche perché la cessione di Icardi -si aspetta Conte- porterà anche all'acquisto di un top player in avanti. La prima scelta del tecnico è Lukaku. C'è un altro giocatore che è sulla lista di sbarco dell'ex Chelsea ed è Radja Nainggolan. Anche qui il parere di Marotta è stato decisivo. Come riporta il Corriere della Sera i comportamenti, oltre che il rendimento, del belga non hanno convinto. E quindi l'addio è ipotesi concreta.

Ma anche questa è una vicenda da trattare con cautela. L'Inter non può segnare una minusvalenza a bilancio e quindi deve vendere il Ninja per una cifra non inferiore a 29 milioni di euro. Tanti per un calciatore di 31 anni, reduce da un'annata complicata. Nainggolan vorrebbe tornare alla Roma, è il suo sogno, ma è difficile che Pallotta sborsi quasi 30 milioni di euro per lui. Resta l'estero e in particolare la Cina dove Nainggolan ha diversi estimatori. Per ora niente di concreto però. Il mercato dell'Inter si muove quindi su due binari: entrate e uscite. Con pezzi da novanta a farla da protagonisti.