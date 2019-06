Dopo il Manchester City, anche i Blues presentano il ricorso alla Corte di Arbitrato dello Sport.

di Marco Ercole - 07/06/2019 12:49 | aggiornato 07/06/2019 12:55

Ieri è toccato al Manchester City, oggi ha fatto la stessa cosa anche il Chelsea. Entrambe le squadre inglesi hanno infatti presentato il proprio ricorso alla Corte di Arbitrato dello Sport in riferimento al divieto di trasferimenti nel calciomercato imposto dalla FIFA.

I freschi vincitori dell'Europa League sono stati sanzionati lo scorso febbraio (con una impossibilità di azione in entrata che si prolungherà fino a giugno 2020), dopo aver violato le regole riguardanti il tesseramento di ben 29 calciatori stranieri minorenni (infrangendo nello specifico l'articolo 29 del regolamento).

Già lo scorso maggio aveva presentato il primo appello alla FIFA, questo era stato respinto dal Tribunale d'Appello del massimo organo internazionale legato al mondo del calcio: così il Chelsea ha deciso di provare un'altra strada, quella appunto del Cas.

Calciomercato, il Chelsea di Abramovich fa ricorso contro il blocco

Chelsea, appello al Cas per il blocco al calciomercato

Per quanto riguarda questa procedura avviata ufficialmente, non c'è una tempistica prestabilita che possa garantire in tempi brevi l'analisi e il conseguente verdetto (sia positivo, sia negativo), ma è una delle ultime possibiità per il club di Abramovich di ottenere un annullamento o una sospensione della pena e poter così agire nella prossima finestra di calciomercato.

A scanso di equivoci, in mattinata la Corte di Arbitrato dello Sport ha inviato una comunicazione formale al club londinese, specificando che la sua decisione potrebbe arrivare anche successivamente all'8 agosto, cioè la data che sancirà la chiusura del mercato estivo (in entrata) in Premier League.

Le speranze di un esito positivo per il Chelsea potrebbero crescere ulteriormente nel caso in cui la società decidesse di chiedere il congelamento della sanzione originaria, fino al momento in cui il ricorso non sarà preso in esame, in modo tale di poter operare sul mercato questa estate. Al momento però Abramovich non ha ancora deciso se intraprendere pure questa via.