L'ECA si riunisce a Malta e il presidente della Juventus affonda il colpo: "La formula non va cambiata soltanto per i grandi club, ma per tutta l'Europa." Sette club spagnoli contrari, l'UEFA spinge per il dialogo.

di Simone Cola - 07/06/2019 11:51 | aggiornato 07/06/2019 14:56

Nel corso della riunione straordinaria dell'ECA (l'Associazione dei Club Europei) in scena a Malta in questi giorni sono arrivati segnali negativi nei confronti della paventata riforma della Champions League: sette club spagnoli (Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Malaga, Real Sociedad, Siviglia, Valencia e Villarreal) si sono infatti dichiarati contrari alla cosiddetta SuperChampions, definendola una seria minaccia non soltanto per i campionati nazionali ma per tutto il calcio europeo.

Mentre la UEFA continua a spingere il dialogo tra le parti, nel tentativo di trovare un compromesso, sembra emergere sempre più chiaramente una vera e propria spaccatura tra i top club europei e altre realtà minori, come testimoniato ad esempio dalla mancata adesione alla mozione dei club della Liga da parte di Real Madrid e Barcellona. Eppure per il presidente della Juventus e dell'ECA Andrea Agnelli la divisione non ha motivo di esistere, in quanto la riforma della Champions League non riguarderebbe soltanto le grandi realtà ma l'intero movimento calcistico europeo.

La riforma non riguarda soltanto i grandi club, ma l'Europa. E quello che stanno facendo i cinque campionati più importanti è protezionismo di fronte alle altre realtà UEFA. Alla base di tutto c'è la stabilità nell'accesso alle competizioni, con l'attuale sistema sono i club dal 16esimo al 40esimo o 50esimo posto nel ranking che corrono i maggiori rischi di non poter crescere.

Andrea Agnelli e Aleksander Ceferin, presidenti rispettivamente di ECA e UEFA.

Champions League, Agnelli: "Per la riforma serve una visione collettiva"

Per fare un esempio calzante, Andrea Agnelli ha parlato dell'Ajax, che dopo aver eliminato proprio la sua Juventus è uscito all'ultimo secondo in semifinale nella Champions League appena conclusa e che dalla prossima stagione dovrà ricominciare da capo.

L'Ajax ha fatto le semifinali di Champions League, ha vinto la Eredivisie e la Coppa d'Olanda, eppure sarà costretto a ripartire dai turni preliminari. Come può crescere in questo modo?

Per Agnelli è impensabile lasciar decidere la direzione che debba prendere il calcio europeo esclusivamente ai rappresentanti dei cinque campionati top in Europa, ma serve una visione collettiva e condivisa, fondamentale così come la volontà di guardare le cose da un punto di vista meno egoistico e personale.