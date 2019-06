La polizia brasiliana ha aperto un fascicolo contro il campione verdeoro, reo di aver divulgato un video privato. L'avvocato della donna: "Forti pressioni per zittirla".

di Andrea Bracco - 07/06/2019 12:12 | aggiornato 07/06/2019 12:16

Prima il brutto infortunio che gli ha fatto perdere quasi tutta la seconda parte di stagione, poi quello che gli precluderà la partecipazione all'imminente Copa America. E, come se non bastasse, in mezzo a tutta questa sfortuna ci si è messa anche una clamorosa accusa di stupro. Gli ultimi mesi di Neymar, quelli che avrebbero dovuto consacrarlo in campo, rischiano di trasformarsi nel peggior periodo della sua vita. Il caso legato alla presunta aggressione sessuale continua ad arricchirsi di particolari, a tal punto che - anche prima dello stop forzato - la federazione aveva addirittura pensato di lasciare a casa il campione del PSG.

Nelle ultime ore la stella verdeoro si è dovuta presentare in un commissariato di Rio de Janeiro per rispondere ad alcune domande: l'incontro, durato quasi due ore, si è svolto interamente con Neymar seduto su una sedia a rotelle. La polizia gli ha fatto notificato la nuova accusa di "crimine informatico" a causa delle foto intime e di un video che lo stesso giocatore avrebbe divulgato in seguito alle accuse di Najila Trindade, la modella sua connazionale presentatasi a metà maggio in una stazione di polizia di San Paolo per denunciare la violenza.

O'Ney, accerchiato da giornalisti al momento del suo arrivo, ha testimoniato e fornito la sua versione riguardo al post incriminato, un video di circa 7 minuti nel quale veniva raccontata la storia dal suo punto di vista. Difficile dire come andrà a finire la vicenda, perché i punti oscuri sono ancora tanti, ma a prescindere da questo diffondere materiale privato è un crimini, del quale probabilmente adesso il campione brasiliano dovrà rispondere delle accusa di reato virtuale. Il video di cui sopra è stato prontamente rimosso dal web e le autorità hanno aperto una procedura contro il calciatore, ora costretto a dover gestire un ulteriore problema.

Il video privato divulgato da Neymar può avere ripercussioni legali sul campione brasiliano, ora indagato per crimini informatici dalla polizia di Rio de Janeiro

Neymar, parla l'avvocato della ragazza: "Pressioni per non farla parlare"

Nel frattempo Najila Trindade Mendes de Souza ha deciso all'ultimo di non presentarsi davanti alla polizia per fornire le prove del presunto stupro. Alla base della decisione della ragazza ci sarebbero alcune intimidazioni telefoniche arrivate da ignoti, come prontamente denunciato dall'avvocato che si occupa dell'accusa, il quale ha dichiarato che alla sua cliente sarebbero state fatte pressioni da parte di "persone potenti":

Le hanno detto al telefono che non sarebbe durata a lungo. Parliamo di personaggi potenti, tra i quali c'è anche un famoso avvocato di San Paulo: l’ha chiamata e le ha detto che sarebbe finita in prigione, di fare attenzione, usando anche espressioni molto pesanti.

Il legale ha poi raccontato anche di alcuni tentativi di effrazione perpetrati all'abitazione della donna che, visibilmente impaurita, al momento ha deciso di non parlare, precisando - in riferimento a Neymar - che la soluzione per difendersi da un presunto crimine non è quella di commetterne un altro come risposta:

Ha divulgato il corpo di una donna e può essere inteso come pornografia. Non ha dato un buon esempio ai suoi milioni di follower, tra i quali ci sono anche dei ragazzini.

Nei giorni scorsi il padre del numero 10 della Seleçao aveva difeso suo figlio (e assistito, visto che ne cura anche gli interessi), spiegando quanto fosse palese il tentativo di estorsione da parte di una persona evidentemente alla ricerca di soldi e visibilità facile. La ragazza non avrebbe denunciato subito il tentato stupro per paura che le autorità francesi non potessero comprendere fino in fondo l'accaduto, presentandosi dalle forze dell'ordine soltanto una volta rientrata in Brasile. L'ultimo video divulgato da Neymar, che la riprende in pose erotiche, rimane quindi solo un'altra tessera di un puzzle tanto triste quanto grottesco, un caso ancora ben lontano dal trovare la via della conclusione.