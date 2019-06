Mediano classe 1999, è cresciuto nel vivaio del Benfica e di recente ha giocato il Mondiale under 20. Potrebbe essere il primo regalo della società per Paulo Fonseca.

di Andrea Bracco - 07/06/2019 10:41 | aggiornato 07/06/2019 10:46

Un portoghese in panchina e uno in mezzo al campo come primo colpo di mercato. La sponda giallorossa di Roma sembra destinata a tingersi dei colori lusitani: il nuovo progetto targato Gianluca Petrachi partirà proprio dal Portogallo, dato che l'ex direttore sportivo del Torino ha deciso di affidare la panchina a uno degli ultimi prodotti della scuola formativa rossoverde. Si tratta di Paulo Fonseca, ormai quasi ex tecnico dello Shakthar Donetsk, che starebbe per accasarsi al club capitolino dopo tre anni pieni di vittorie. La sua carriera si è sviluppata principalmente in patria, dove si è messo in mostra per aver costruito dalle fondamenta due miracoli sportivi come Paços Ferreira e Braga.

L'avventura al Porto invece non è andata benissimo, terminata in un anonimo lunedì del marzo 2016 dopo l'ennesimo inopinato stop in campionato. Qualche mese dopo, più precisamente a settembre, nella squadra riserve dei rivali cittadini del Benfica esordiva Florentino Luis, uno dei prodotti più interessanti della nuova generazione locale, stellina di una realtà che – negli ultimi anni – ha lanciato una mole impressionate di talenti. Classe 1999, i più attenti lo avranno notato in grande spolvero nella mediana del Portogallo grande delusione del Mondiale under 20, nel quale la selezione allenata da Helio Sousa non è nemmeno riuscita a passare la fase a gironi.

Se i vari Trincão, Jota e Gedson Fernandes – anche questi ultimi due giocatori delle Aguias – non hanno fornito le prestazioni attese, Florentino è stato comunque in grado di prendersi l'onore delle cronache, seppure nell'inaspettato grigiore generale. I suoi movimenti e la gestione del pallone, sempre precisa, mirata e oculata, hanno forzato i riflettori a rimanere accesi su sé stesso, con tutto ciò che ne consegue. Per esempio, sono bastate tre sole partite per metterlo al centro delle attenzioni di un calciomercato sempre più vincolato al gioco d'anticipo tra società.

Chi è Florentino, il mediano del Benfica che piace alla Roma

Le sue caratteristiche hanno stregato parecchi top club europei, ma quello che sembra aver fatto maggiori passi avanti per assicurarselo è appunto la Roma. I giallorossi sono rimasti stregati dalle sue movenze che ricordano il primo Paul Pogba, dalla sua attitudine al recupero del pallone e dalle ottime letture difensive che ne fanno un giocatore decisamente completo in fase di non possesso. Proprio per questo, in stagione, col passare del tempo è riuscito a ritagliarsi definitivamente un posto da titolare, mettendo insieme 14 presenze tra campionato ed Europa League, con una serie di prestazioni in crescendo che hanno portato il club a offrirgli un pronto rinnovo di contratto già a fine 2018.

Oggi il suo vincolo scade nel 2023 e attualmente alcune fonti riportano di una valutazione del cartellino pari a 10 milioni di euro, cifra ben poco credibile se consideriamo come il Benfica sia tendenzialmente un club bravo a strappare cifre da capogiro per i proprio gioiellini. Eppure il nome di Florentino pare essere già stato appuntato sulle liste degli scout di mezza Europa: in questo modo l'asta al rialzo sembrerebbe inevitabile e, proprio per questo, per averlo bisognerà giocare d'anticipo su tutti.

Nato a Lisbona da genitori angolani, ha cominciato a giocare a calcio nelle fila del piccolo Real Sport Club, società con sede nella pittoresca Sintra che da anni collabora a stretto contatto con il Benfica. Nel 2010 è passato definitivamente nel vivaio della Aguias, scalando le tappe durante tutta la propria traiettoria giovanile. Il suo esordio nel professionismo è da ricordare: mandato in campo nel secondo tempo di una partita contro il Nacional, ha partecipato attivamente a un paio di gol di quello che diventerà un clamoroso 10-0 finale. Poi, qualche giorno dopo, ha letteralmente spazzato via il centrocampo del Galatasaray nella partita vinta 2-1 al Da Luz, prendendosi gli applausi scoscianti dello storici impianto portoghese.

Con le nazionali giovanili del Portogallo ha percorso tutta la trafila a partire dall'under 15, con la quale ha inanellato solo 2 presenze, e a breve sembra destinato ad affacciarsi all'under 21, probabilmente alla fine del ciclo attuale determinato dall'imminente Europeo che verrà ospitato dall'Italia. Destro naturale, di recente è diventato anche testimonial dell'Adidas, che se lo è "assicurato" all'interno di un processo di espansione all'interno del territorio lusitano, nel quale la multinazionale sportiva sta cercando di assicurarsi alcuni dei profili più futuribili.

Una diga inaffondabile: in patria lo paragonano a William Carvalho

Muscoli, dinamismo e intelligenza tattica sopraffina. Sembrano essere queste le principali qualità di Florentino, del quale oggi il Benfica sembrerebbe non poter più fare a meno. La sua fase difensiva è di primissima qualità, visto che abbina la bravura nella costruzione bassa del gioco a un fisico molto sviluppato, determinante in fase di rottura. Non è particolarmente rapido nei movimenti né incline agli inserimenti senza palla, ma la sua impostazione da mediano bloccato davanti alla difesa lo rende una diga inaffondabile in grado di dare i giusti equilibri a tutta la squadra.

Bravo nei contrasti e in marcatura a uomo, spesso lo si vede affondare il tackles (ne effettua una media di 3,9 a partita) con personalità, segno della sicurezza che ha nei propri mezzi tecnici e fisici. È uno sradica palloni impeccabile, come sottolineano le sue statistiche maturate nel girone di ritorno di Liga Sagres e negli spezzoni giocati in Europa League dove ha messo insieme 45 passaggi di media a partita, il 90,2% dei quali andati a buon fine. Sposta la palla con grande semplciità, facendo ripartire l'azione con eleganza pur non avendo una precisione di lancio impeccabile.

In patria lo paragonano a William Carvalho, rispetto al quale concede sì una decina di centimetri in altezza, ma lo supera come qualità in tecnica di base. Per questo l'accostamento con Pogba non sembra troppo campato in aria, anche se il francese - almeno al momento - possiede una fase offensiva che Florentino non ha (ancora) nelle corde. Alla Roma potrebbe ereditare la slot attualmente occupata da Nzonzi, collocandosi perfettamente nel 4-2-3-1 di Fonseca, diventando così una pedina fondamentale per la rinascita giallorossa.