Negli ultimi anni ha fatto spesso le fortune della Lazio di Claudio Lotito, scovando talenti a basso costo che poi sono cresciuti esponenzialmente imponendosi ad alti livelli. Igli Tare si è dimostrato tra i direttori sportivi più abili in circolazione, non un caso quindi che Paolo Maldini lo voglia al suo fianco nel Milan. Al sito albanese Puno në Top Channelha, il dirigente albanese ha commentato proprio questa voce:

Avere gli occhi di altri club puntati addosso fa parte della nostra professione, però serve sempre equilibrio. Io sono in un grande club con un ambiente familiare, un fattore fondamentale per ottenere risultati positivi. Per me l’importante è essere felici e sentirsi bene

Sul futuro e su Simone Inzaghi:

Non posso prevederlo. Io sono un professionista, quindi tutto può succedere. Per quanto riguarda Simone, non è stato un problema convincerlo, si tratta di una questione di rapporti e prospettive. Inzaghi ha scritto la storia della Lazio e credo che il suo ciclo in biancoceleste non sia ancora concluso