Dopo l'addio di Allegri, il difensore marocchino potrebbe tornare in bianconero: l'ex romanista avrebbe già dato l'ok.

di Daniele Minuti - 07/06/2019 10:27 | aggiornato 07/06/2019 10:31

La difesa della Juventus potrebbe essere il reparto più rivoluzionato in casa bianconera durante la sessione estiva di calciomercato. In attesa di ufficializzare l'arrivo del prossimo allenatore infatti, Paratici sa bene che con il ritiro di Barzagli e l'addio di Caceres ci sarà bisogno di rinforzare la retroguardia anche dal punto di vista numerico.

L'acquisto di Demiral va esattamente in questa direzione dato che il turco che arriverà dal Sassuolo dovrebbe essere tenuto in rosa. Ma con un Chiellini il cui utilizzo andrà sempre più gestito, ci sarà bisogno di un altro tassello.

Da tempo la Juventus ha bloccato Romero del Genoa ma con Rugani che deve diventare finalmente protagonista e Demiral, i campioni d'Italia potrebbero aggiungere un giocatore di sicuro rendimento ed esperienza. Le ultime voci portano a quello che sarebbe un clamoroso ritorno: quello di Benatia.

Juventus, contatti per il ritorno di Benatia in bianconero

Stando a quanto riportato da La Stampa, il giocatore dell'Al-Duhail che ha lasciato Torino nella sessione invernale di calciomercato per volare in Qatar sarebbe stato già contattato per un eventuale rientro in bianconero.

Come spiegato più volte in alcune interviste rilasciate da febbraio in poi, Benatia andò via principalmente per il difficile rapporto con Allegri che però non siederà più sulla panchina dell'Allianz Stadium. Un motivo in più per puntare su un clamoroso cavallo di ritorno neanche un anno dopo l'acquisto di Bonucci dal Milan. I costi ridotti e la familiarità del giocatore con l'ambiente sono ulteriori fattori che rendono conveniente l'operazione.

La disponibilità del giocatore c'è ed è stata già espressa alla dirigenza juventina tramite il suo entourage. Per questo motivo Paratici potrebbe completare il reparto difensivo con Benatia e non aggiungendo due giovani come Romero e Demiral, riducendo al minimo le spese per la retroguardia e preservando così le risorse economiche dei bianconeri per colpi dal centrocampo in su, con Pogba e Chiesa come obiettivi primari.