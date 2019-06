Marotta al lavoro per regalare a Conte gli innesti giusti in vista della prossima stagione: l'ivoriano del Lille e Asensio i sogni proibiti, piace Kovacic, vicino Lazaro.

Il calciomercato dei grandi nomi. È quello che si aspetta Antonio Conte, nuovo allenatore dell'Inter, ma soprattutto è ciò che attendono con trepidazione i tifosi nerazzurri, esaltati dalla nuova linea societaria dettata dalla famiglia Zhang. Suning, incassato finalmente il "via libera" dalla UEFA per poter muoversi senza dover sottostare ai fastidiosi paletti del Fairplay finanziario, ha in mente un progetto sportivo di crescita che possa permettere, dal punto punto di vista dei risultati, un riavvicinamento lento ma costante alla Juventus.

Questo perché a Milano vogliono tornare protagonisti e rimontare quelle posizioni perse in questi ultimi anni, quando Napoli e Roma avevano scalzato i nerazzurri dalla posizione di seconda forza in una Serie A che, adesso, vede il ritorno prepotente di una realtà ormai rientrata stabilmente anche nel giro della Champions League. Aumentare ricavi e fatturati per andare poi a intervenire in maniera massiccia sul mercato: è questo il diktat che la dirigenza ha trasmesso con vigore a Beppe Marotta, il quale - oltre alle operazioni di contorno che tanto stuzzicano Conte - dovrà occuparsi di costruire la squadra adatta per perseguire gli obiettivi prefissi.

Nelle scorse ore si è ampiamente parlato dei casi legati a Mauro Icardi e Christian Eriksen: sul primo andranno fatte delle attente valutazioni, sia economiche che umane, mentre il secondo per il momento rimane solo una grande suggestione, che però fa volare con la fantasia un po' tutto l'ambiente. Magari mettere le mani sul danese del Tottenham non sarà semplice - gli Spurs chiedono almeno 90 milioni di euro, trattabili ma nemmeno troppo - ma già solo il fatto di poterlo concretamente accarezzare sottolinea il sensibile salto di qualità rispetto al recente passato.

Nicolas Pepe, talento ivoriano del Lille: i francesi lo valutano 70 milioni di euro, l'Inter lo monitora per strapparlo alle big inglesi

Inter, sfida alle inglesi per Pepe: costa 70 milioni di euro

Così ci si guarda intorno, si studiano situazioni e si cerca di capire se veramente da questa sessione estiva potrà uscire qualcosa di buono. Per esempio, nel nord della Francia c'è una squadra che quest'anno si è messa particolarmente in mostra, a tal punto da lasciarsi alle spalle in classifica realtà come Lione, OM e Monaco. Stiamo parlando del Lille di Christophe Galtier, arrivato secondo nell'ultima Ligue 1 e fresco di ritorno in Champions Lague, manifestazione che les Dogues non giocano dai tempi di Rudi Garcia. Il LOSC è un laboratorio di idee e produce talento a ripetizione.

Quello più cristallino si chiama Nicolas Pepe, è un esterno offensivo che gioca principalmente sulla fascia destra e ha un mancino che pochi altri in Europa possono vantare. Quest'anno ha chiuso la stagione segnando 22 gol in 41 partite, fornendo anche 11 assist a corredo. Numeri decisamente impressionanti, soprattutto se consideriamo il fatto che lo scorso anno, quando il Lille lo acquistò dall'Angers, se ne parlava come una grande talento dal rendimento discontinuo. Galtier lo ha sgrezzato e adesso il giovane ivoriano è pronto per spiccare il salto in alto.

L'Inter lo aveva già valutato in passato, per poi mettere il suo nome in naftalina una volta appurato il fatto che Conte avrebbe portato in eredità il 3-5-2 come modulo base. Ora però ci sarebbe stato un ripensamento, sia perché secondo le ultime indiscrezioni il neotecnico nerazzurro potrebbe anche varare un più offensivo 3-4-3, sia perché Pepe potrebbe essere eventualmente impiegato come seconda punta. Secondo La Gazzetta dello Sport il 24enne di Mantes-la-Jolie verrebbe valutato almeno 70 milioni di euro, cifra decisamente alta destinata a salire se dall'Inghilterra Manchester United e Liverpool dovessero confermare l'interesse, una concorrenza che i nerazzurri sarebbero anche disposti a sbaragliare inserendo Yann Karamoh come contropartita all'interno dell'operazione.

Passi avanti per Lazaro, l'ex baby prodigio austriaco: costa 7 milioni

Si chiama Valentino Lazaro il nuovo profilo individuato per rinforzare la fascia destra. Austriaco classe 1996, fino a poco tempo fa veniva considerato come uno dei ragazzini più promettenti in circolazione: cresciuto nel settore giovanile del Salisburgo, nasce come esterno offensivo e trequartista, ma con il suo approdo in Germania il suo raggio d'azione è arretrato a tal punto da ritagliarsi lo spazio definitivo come laterale difensivo. Oggi Lazaro è reduce da una stagione molto positiva, conclusa con 34 presenze, 3 gol e 7 assist.

Nonostante abbia cambiato definitivamente ruolo, rimane un elemento particolarmente apprezzabile quando passa la metà campo palla al piede per proporsi in profondità o, in alternativa, duettare nello stretto con l'interno di centrocampo. Nell'Inter potrebbe giocare a tutta fascia e, secondo quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio, l'accordo tra le parti sarebbe in via di definizione. Il cartellino viene valutato 7 milioni di euro, il che fa di Lazaro un potenziale affare.

Asse di mercato con il Real Madrid: tre nomi in ballo

Non ci sono solo Eriksen e Pepe a tormentare i sogni di mezza estate dei tifosi dell'Inter, perché - come riportato da Sky Sport - i nerazzurri sarebbero prossimi ad aprire un canale diretto con il Real Madrid. Le Merengues hanno parecchi giocatori in eccesso e dovranno cederli per fare cassa. D'altronde, con la rivoluzione totale annunciata da Florentino Perez, nella capitale spagnola c'è bisogno di spazio e, per farlo, verranno lasciati indietro tutti quei profili che Zidane ha già fatto sapere di non voler più allenare.

Marco Asensio - per costo, ingaggio, prospettive e concorrenza - rimane una sorta di sogno proibito, però Marotta avrebbe comunque fatto un primo sondaggio per capire se ci fossero delle eventuali possibilità anche solo di potersi sedere per parlarne. Il talento lanciato dall'Espanyol quest'anno è stato impiegato solo 15 volte e ha già fatto sapere di voler cambiare aria, ma la concorrenza della Premier League al momento è molto forte e agguerrita. Di lui si parlerà ancora, così come si parlerà ancora di Mateo Kovacic, uno dei giocatori più vincenti attualmente in attività.

Lui a Milano ci è già passato da giovanissimo nel biennio 2013-2015, ceduto poi proprio al Real Madrid dove però non ha mai avuto un ruolo da protagonista. L'annata al Chelsea, che non lo riscatterà, è stata in chiaroscuro, quindi cambiare nuovamente aria non potrebbe che fargli bene. Inoltre, tatticamente potrebbe essere un profilo particolarmente adatto al calcio che vuole proporre Conte, anche se i Blancos non intendono di certo regalarlo. Più facile sarebbe invece mettere le mani su Nacho, 29 anni e difensore centrale che all'occorrenza può giocare anche sulla destra. Ragionamenti di mercato, ma neanche troppo, per un'Inter che vuole tornare a essere protagonista nel più breve tempo possibile.