Colchoneros al lavoro per programmare la prossima stagione. L'uruguagio del PSG può essere l'erede di Griezmann, ma Simeone teme di perdere anche Rodri.

La dirigenza dell'Atletico Madrid è al lavoro per definire le strategie di mercato future. Il club, reduce da un'annata in chiaroscuro, vuole tornare a fare le cose in grande: il secondo posto in Liga, seppure sia stato catalogato come ottimo risultato, non può bastare, soprattutto se messo in parallelo con le pessime campagne in Champions League e Copa del Rey. Serve cambiare marcia e serve farlo immediatamente, magari mettendo in atto un restyling inevitabile subito dopo aver stabilito quali giocatori saranno centrali per il progetto colchonero in vista della prossima stagione.

Il primo tassello è stato individuato nel tecnico: Diego Simeone è la linea d'unione, il centro dell'universo Atletico, colui che rappresenta la bontà delle intenzioni societarie. Il suo rinnovo fino al 2022 gli permetterà di guadagnare 24 milioni di euro netti l'anno, ma soprattutto certifica come al Wanda Metrpolitano il suo ciclo non sia assolutamente finito come qualcuno voleva insinuare nel post eliminazione contro la Juventus. Ovviamente gli andranno dati i giocatori adatti per mettere in atto questo rinnovo.

L'Atletico Madrid cambierà tanto, un po' perché deve e un po' perché vuole: l'addio di Antoine Griezmann ha portato il presidente Gil Marin a fare delle serie valutazioni soprattutto sul reparto d'attacco, che nell'ultima decade ha sempre potuto contare su almeno un pezzo da novanta. Per questo, con gli oltre 100 milioni di euro incassati dalla cessione del francese, verrà acquistato almeno un big in attesa di definire le posizioni di Morata e Diego Costa, entrambi in bilico. Se lo spagnolo è destinato a rientrare al Chelsea in attesa di capire se verrà riscattato, il brasiliano potrebbe partire a causa delle troppe intemperanze in campo, l'ultima delle quali gli è costata l'espulsione al Camp Nou e 8 giornate di squalifica.

La Madrid colchonera ha sempre rappresentato terreno fertile per i calciatori uruguayani. L'ultimo attaccante capace di infiammare il popolo biancorosso è stato Diego Forlan, un vero e proprio idolo per chiunque abbia assistito a qualche partita dagli spalti del vecchio Vicente Calderon. Forlan ha condiviso per anni la maglia della sua nazionale con Edinson Cavani, col quale adesso potrebbe avvenire una sorta di passaggio di consegne indiretto. Secondo quanto riportato da Diario As, quotidiano sempre molto attento alle dinamiche di mercato che coinvolgono i club della capitale, l'Atletico avrebbe già messo su un principio di trattativa per convincere il Matador a lasciare Parigi.

L'esplosione di Mbappé e il poco feeling con Neymar avrebbero un po' messo ai margini la figura di Cavani all'interno dello spogliatoio francese, così l'idea di una nuova avventura stuzzicherebbe molto il centravanti della Celeste, il quale a Madrid troverebbe l'ambiente ideale per rilanciarsi e un allenatore che lo stima in maniera assoluta. Certo, non sarebbe un acquisto indolore in termini economici, visto che il PSG chiede non meno di 50 milioni di euro per un giocatore che comunque ha già scollinato anagraficamente la trentina. Le parti però si ammiccano reciprocamente dall'estate scorsa e, adesso, i tempi per il matrimonio sembrano finalmente maturi.

Chi parte: finisce l'era di Godin, Juanfran e Filipe Luis

Detto dell'addio imminente di Griezmann, i tifosi dell'Atletico Madrid dovranno fare scorta di fazzoletti perché, probabilmente, a breve verranno chiamati a versare tonnellate di lacrime. E d'altronde non potrebbe essere altrimenti, visto che in un solo colpo la squadra perde tre referenti di spessore assoluto come Juanfran, Godin e Filipe Luis. I primi due, in scadenza di contratto, si sono ufficialmente liberati alla fine della stagione, con il centrale che si è poi accasato all'Inter. Diverso è invece il discorso legato al terzino brasiliano, fresco di convocazione per la Copa America, finito sulla lista trasferimenti e prossimo a un rientro in Brasile.

Oltre a queste defezioni certe, Simeone deve fare i conti con le sirene di mercato che vedrebbero in bilico anche Thomas Partey e Rodri, i due centrocampisti sui quali in teoria si poggerebbe il futuro del club. Il ghanese, che arriva da un'annata decisamente positiva, ha stuzzicato le idee di mezza Europa per l'impatto avuto nella mediana del club spagnolo, nella quale si è distinto per aver abbinato quantità e qualità. Rodri, invece, piace tantissimo al Manchester City, disposto a mettere sul piatto oltre 70 milioni di euro per convincere Gil Marin a cedere il suo gioiellino.

Chi arriva: ufficiale Felipe, per il post Hernandez si avvicina Renan Lodi

Nella lista dei partenti va poi scritto anche il nome di Lucas Hernandez, terzino sinistro per il quale il Bayern Monaco ha pagato gli 80 milioni di clausola rescissoria. Sul quella fascia l'Atletico ha deciso di puntare sulla linea verde, andando a bloccare l'interessante brasiliano Renan Lodi. Classe 1998, questo laterale di spinta gioca nell'Atletico Paranaense e nel 2018 è stato uno dei cardini del Furaçao nel cammino verso la vittoria della Copa Sudamericana. Lodi è un prospetto decisamente futuribile, al quale anche la Juventus si era interessata tempo fa, viene valutato 25 milioni di euro e ha già espresso la volontà di approdare in Spagna.

Per la zona centrale, oltre al già ufficiale Felipe (prelevato dal Porto), la pista più insistente porta a Mario Hermoso, leader difensivo dell'Espanyol nonché uno dei prodotti migliori della cantera dei Pericos. Classe 1995, può giocare da difensore di sinistra e all'occorrenza anche da mediano, diventando una risorsa nella costruzione delle prime palle. Le rotazioni del centrocampo verranno allungate da Hector Herrera, vecchio obiettivo di Roma e Inter, per il quale manca solo l'ufficialità: il messicano, 29 anni, lascia il Porto a parametro zero dopo sei stagioni e di recente ha ottenuto il passaporto comunitario.

L'erede di Juanfran potrebbe arrivare dal Barcellona: secondo quanto riportato dai media spagnoli, i Colchoneros avrebbero adocchiato Nelson Semedo, laterale portoghese che quest'anno ha trovato parecchio spazio in blaugrana. La trattativa è complicata, ma potrebbe essere sbloccata dagli eventuali discorsi tra le parti che hanno Griezmann come soggetto principale. Semedo porterebbe muscoli e dinamismo in una squadra che fa delle qualità atletiche uno dei propri cavalli di battaglia. Assieme a lui, dal Real Madrid potrebbe anche arrivare Marcos Llorente, soprattutto qualora Rodri dovesse partire. Insomma, le porte in casa Atletico sono girevoli più che mai e la società è pronta a investire cifre importanti per mantenere standard alti, con l'obiettivo di tornare a competere al più presto con le grandi del continente.