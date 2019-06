Scottato da un pareggio e una sconfitta di misura contro Canelo Alvarez, il pugile kazako sogna la terza sfida con il campione messicano: prima però deve superare Steve Rolls.

Superate ormai le 37 primavere, Gennady Golovkin ha un solo tarlo impiantato nella sua testa. Non tanto quello di diventare campione del mondo nella boxe, obiettivo raggiunto più volte sotto tre diverse sigle (WBA, WBC, IBF e IBO). Bensì, quello di vendicarsi finalmente dell'unico uomo in grado di fermarlo nella sua decennale marcia trionfale tra i pesi medi. Cioè Saul "Canelo" Alvarez, una delle attuali superstar della noble art, colui che lo ha costretto prima a un pareggio (contestatissimo) nel settembre 2017, poi al primo tonfo tra i professionisti (anch'esso oggetto di aspre critiche) nel rematch di un anno dopo.

Normalmente, le circostanze del doppio sgambetto riservato al kazako dal rivale messicano e lo spettacolo offerto da entrambi nei loro precedenti incontri avrebbero indotto a organizzare quanto prima la "bella", l'attesissima terza sfida che potrebbe finalmente riscattare "Triple G" o condannarlo all'ennesimo inchino dinanzi al detentore delle cinture mondiali WBA middleweight, WBC middleweight, IBF middleweight e WBA supermiddleweight. Invece, i percorsi spesso tortuosi e cervellotici del pugilato hanno portato Golovkin a intraprendere un preliminare "giro di ricognizione" al Madison Square Garden di New York City, sede della sua prossima contesa contro Steve Rolls (riunione trasmessa in Italia da DAZN, in diretta domenica alle 3:00).

Tra le mura della storica arena newyorkese rimbomba ancora l'eco del clamoroso upset di Andy Ruiz jr. ai danni di Anthony Joshua, l'ideale incoraggiamento per il canadese Rolls, chiamato a una vera e propria impresa in un catchweight a 164 lbs (4 sopra il consueto limite di 160 per i pesi medi). Seppur proprietario di un record formalmente impeccabile (19 vittorie su 19, di cui 10 per knockout), egli non ha mai affrontato un boxeur della caratura pari a quella di GGG, ancora oggi sul podio dei migliori middleweight al mondo nonostante le recenti avversità e l'età che avanza. Tuttavia, Ruiz docet, mai partire sconfitti prima della campanella di inizio match. Rolls farà di tutto per scrivere un altro, ancor più incredibile capitolo nella storia recente della boxe.

Boxe, Golovkin: "Rispetto Rolls, sarà un incontro vero"

Steve Rolls, 35 anni (professionista da quando ne ha 27), sembra crederci davvero al ribaltone ai danni di Gennady Golovkin (38-1-1, 34 KO). Convinzione rafforzata proprio dopo aver ammirato le gesta di Andy Ruiz, secondo quanto rivelato a BoxingScene:

Anche prima di avere visto quell'incontro (con Joshua, ndr), sognavo di venire qui per piazzare il colpaccio. So esattamente cosa sono capace di fare e, dopo averlo guardato, ho capito che può succedere di tutto sul ring. Non capisco quando la gente dà per spacciato qualcuno, secondo me niente è impossibile quando salgo sul quadrato contro un altro uomo.

Lo spauracchio di un Joshua-bis e le novità maturate nel proprio entourage nei 9 mesi di stop (una su tutte il cambio di coach, Johnathon Banks al post dello storico allenatore Abel Sanchez) però paiono bastare a Triple G per invitare tutti, in primis se stesso, alla prudenza sull'esito dell'incontro in programma nel weekend. Alla sua terza uscita nell'amato Madison Square Garden ("Sono felice di combattere nuovamente qui, è come una seconda casa per me"), il kazako mostra di avere piena consapevolezza nei propri mezzi e grande riguardo per un impegno a suo parere meno scontato del previsto:

Ho avuto una lunga pausa, sento di poter riprendere in grande forma. Rispetto il mio avversario, Steve Rolls è imbattuto. Questo sport è una cosa seria, è molto pericoloso. Credo di essere pronto per quello che sarà un incontro vero sabato notte. Nessuno sa cosa accadrà, questa è la boxe.

Inevitabile, però, pensare al probabile scenario futuro in caso di probabile trionfo sul canadese. La fatidica "bella" con Canelo Alvarez, da organizzare ipoteticamente nel prossimo settembre, con la benedizione del broadcaster DAZN (che ha sotto contratto entrambi i re della middleweight division). Interpellato sul punto da Michael Woods di Bad Left Hook, GGG ha cercato di far buon viso a cattivo gioco, non confermando del tutto (per rispetto nei confronti di Rolls) ma neppure smentendo tale piano: