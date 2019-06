Rafa conduce 23-15 nelle sfide contro Roger, ma ha dato forfait nell'ultima partita in programma a Indian Wells. I numeri del testa a testa.

di Antonio Gargano - 07/06/2019 12:27 | aggiornato 07/06/2019 12:37

Sarà ancora una volta Roger Federer contro Rafael Nadal, nuovamente su uno dei palcoscenici più prestigiosi del panorama tennistico internazionale. La rivalità più accesa del terzo millennio propone il capitolo numero 39 sulla terra rossa di Parigi: chi vince tra i due, approda in finale al Roland Garros contro il vincente dell'altra semifinale, quella tra Novak Djokovic e Dominic Thiem.

È un momento speciale nella sfida infinita tra i due giocatori più influenti degli ultimi anni. Il Roland Garros è la casa di Nadal, che ha vinto lo Slam parigino per ben 11 volte. Federer, invece, ha vinto il suo unico titolo nel 2009, quando lo spagnolo non era al meglio delle condizioni e venne eliminato da Robin Soderling, poi sconfitto in finale proprio dallo svizzero. Rafa, favorito per la vittoria del torneo, arriva alla semifinale sapendo di avere tutto da perdere: ha i favori del pronostico, ha un miglior ranking ed è la superficie su cui non ha rivali.

L'ultima sfida in programma tra Federer e Nadal, però, non è andata in scena. La semifinale di Indian Wells è saltata per un problema fisico del maiorchino, che diede forfait e concesse al campione di Basilea il walkover per la finale. Adesso il confronto torna in una prova del Grande Slam, in un venerdì che si preannuncia ricco di emozioni e pronto ad aggiornare le statistiche del testa a testa.

Federer-Nadal, sfida numero 39 al Roland Garros: il bilancio

Nelle 38 sfide precedenti, Nadal conduce 23-15 su Federer. La rivalità è diventata talmente iconica da coniare il nome di "Fedal" per indicare ogni match tra i due giocatori. Il vantaggio del maiorchino è costruito prevalentemente sui confronti sulla terra battuta, unica superficie in cui non regna l'equilibrio. Le vittorie sul rosso sono 13, tra cui tutti i 5 incontri precedenti sui campi del Roland Garros. Lo svizzero è riuscito ad imporsi soltanto ad Amburgo e a Madrid, perdendo però a Parigi, Montecarlo e Roma, oltre ad aver collezionato 3 ko negli stessi tornei in cui ha ottenuto le sue uniche due vittorie.

Sul cemento, invece, Federer è in vantaggio 11-9. Se nel tennista elvetico c'è una certa regolarità, in Nadal emerge una chiara difficoltà nei match sul veloce indoor: il giocatore di Manacor ha raccolto 8 vittorie sul cemento all'aperto, contro le 6 del rivale, mentre solo una sui campi coperti, nella semifinale delle Finals 2013 a Londra.

I 3 confronti a Wimbledon hanno scritto la storia della rivalità sull'erba. Federer ha vinto 2 sfide all'All England Club: la finale del 2006 in 4 set e quella del 2007 al quinto. Nadal, con la sua unica vittoria, ha conquistato l'edizione del 2008, interrompendo una striscia di 5 trionfi consecutivi del rivale grazie ad un successo al quinto set. L'assenza di un confronto in Inghilterra da ormai 11 anni potrebbe essere uno stimolo in vista del prossimo torneo, in programma durante l'estate.

Nadal conduce 2-1 anche nel doppio: nel 2004, nel secondo turno di Indian Wells, giocò in coppia con Robredo e sconfisse il duo Federer-Allegro al terzo set. Nel 2007, nel primo turno degli Internazionali d'Italia a Roma, la coppia Nadal-Moya superò Federer e Wawrinka in due set. La stessa coppia svizzera, poi, ribaltò la situazione nelle semifinali di Indian Wells 2011, quando conquistò un posto in finale battendo Nadal e Marc Lopez in due set.

Negli altri match non ufficiali, tra cui eventi benefici ed esibizioni fuori dal calendario, il maiorchino conduce 5-2. Tra le vittorie di Rafa, c'è anche la Battle of Surfaces di Mallorca nel 2007: si giocò su un campo metà erba e metà terra e vinse Nadal al terzo set. Federer si è imposto solo a Seoul e a Zurigo, in due esibizioni, di cui quella in Svizzera per la sua associazione benefica.

Gli altri numeri

Dalle cifre legate ai match, si passa all'analisi nel dettaglio. Nadal, forte del 23-15 complessivo, vanta anche uno score superiore in set, games e semplici punti: lo spagnolo ha vinto 67 parziali contro 50, ha conquistato 597 giochi contro i 560 del rivale e ha portato a casa 3670 scambi contro 3596. A ciò si aggiunge il risultato di 11-10 nei tie-break conquistati. Inoltre, ha vinto l'unico long-set disputato in un torneo del Grand Slam: il 9-7 al quinto con cui vinse Wimbledon nel 2008.

Anche Federer, però, può vantare un risultato importante: tra i due, è il tennista che ha fatto registrare il maggior numero di 6-0. In tre occasioni, Nadal ha perso un set senza conquistare nemmeno un game: Wimbledon 2006, Amburgo 2007 e Finals 2011. Solo una volta è riuscito a ribaltare la situazione, nella finale del Roland Garros 2008.

Senza contare le sfide non ufficiali, nel computo totale Rafa ha un vantaggio di 8 match su Roger. Vista l'età dei due, è difficile che Federer riesca a colmare il gap prima dei rispettivi ritiri dall'attività agonistica. Un eventuale successo al Roland Garros, nel torneo che ha probabilmente consacrato lo spagnolo come miglior giocatore di tutti i tempi sul rosso, potrebbe essere un colpo pesante in una rivalità ultradecennale.