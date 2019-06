Un altro trofeo a livello giovanile per il Barcellona, che trionfa anche con le selezioni femminili. L'Under 12 delle blaugrana ha vinto il campionato conquistando 30 vittorie nelle 30 partite disputate. Qual è il dettaglio che fa la differenza rispetto agli altri successi raggiunti a La Masia? Le ragazzine catalane sono state inserite nel campionato maschile e hanno sbaragliato la concorrenza.

Barcelona U12s girls' team were entered into a local boys league and have won all 30 games, scored 329 goals. One player called Celia scored 121 goals 👏🏾🤯 #mmlove pic.twitter.com/h2b80aRXis

Dopo la finale raggiunta nella Champions League femminile, poi persa contro il Lione, il Barcellona dimostra di credere fortemente anche nella crescita del calcio femminile. Il settore giovanile ha sfornato una selezione Under 12 di raro talento, al punto da aggiudicarsi il torneo maschile senza che nessuno potesse contrastare le piccole canterane.

È stato proprio il club, conscio del tasso tecnico della squadra, ad inserirla nel campionato maschile, con la certezza di poter fare un'ottima figura anche contro i colleghi maschi. Superate anche le più rosee aspettative: torneo vinto a punteggio pieno e un titolo in bacheca che vale più di un semplice campionato. La filosofia del Barcellona fa scuola su tutti i fronti.

Sotto la guida di Jaume Comellas, tra i coach più influenti sulla selezione Under 12, il Barcellona ha ottenuto 30 vittorie in 30 partite, segnando addirittura 329 gol a fine stagione. Tra le vittorie più larghe c'è il 16-1 inflitto al Santboià, score superiore alla media di circa 10 gol a partita.

Il capocannoniere della squadra è Celia Segura, che ne ha messi a segno 121: ampiamente doppiato il secondo classificato in classifica marcatori, nessun giocatore è stato in grado di contrastare lo strapotere tecnico delle piccole blaugrana. Il campionato si è concluso con un vantaggio di 14 punti sulla prima inseguitrice, ad ulteriore conferma della superiorità sia nelle singole partite sia sulla lunga distanza.

Barcelona U12s girls' team have won all their 30 games after being entered into a local boys' league. In addition to that, they scored 329 goals along the way. Star striker Celia Segura scored a remarkable 121 goals, averaging over four per game. [the new york times via mail] pic.twitter.com/rKC3MsSYvX