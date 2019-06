Mentre ancora fa parlare di sè la maglia a quadri della prossima stagione, fa discutere la proposta di una shirt "blanca" per quella successiva. E il centrale dice sì.

07/06/2019 12:04

Sono ancora aperte le discussioni fra i tifosi del Barcellona - e non solo fra di loro - sulla scelta della tshirt home che vestirà la squadra negli incontri casalinghi della prossima stagione. Ribattezzata come la maglia "croata", i suoi scacchi, per quanto rispettosamente blaugrana, non hanno incontrato il gradimento da parte di tutti, anzi non sono mancate critiche, anche pesanti alla scelta del club.

Ma all'orizzonte sembra si stia stagliando una nuova "minaccia" per le delicate coronarie dei più conservatori fra i sostenitori del Barça. A quanto pare, infatti, la Nike, che sta già lavorando ai progetti dei kit 2020/21 - ultima stagione alla presidenza per Josep Maria Bartomeu - sarebbe orientata a proporre una tenuta away composta da una "camiseta blanca" - un concetto che già di per sé fa tremare i polsi blaugrana - e da pantaloncini blu.

Già cassato, almeno in via provvisoria, tempo fa - Mundo Deportivo aveva definito il bianco colore "fuorilegge" per il club catalano - il progetto è tornato lentamente a galla e viene portato avanti da settimane, quanto meno sottotraccia: Nike, vistasi approvare la maglia "croata", ha capito infatti che l'attuale consiglio accetta il rischio e prova a giocare le carte più rivoluzionarie, compresa quella della maglia color Real Madrid.

Barcellona: Piqué con la maglia bianca della Nazionale

Barcellona con la camiseta blanca? Piqué dice sì

Allora, ecco che il media catalano Ara ha deciso di proporre una domanda diretta a una bandiera della blaugranità. Dopo il ritiro di Puyol, il ruolo è stato assunto di diritto da Gerard Piqué e proprio a lui si è rivolto Ara, chiedendogli se avrebbe accettato di giocare vestito di bianco. E figurarsi se uno che ha contribuito a demolire in quattro e quattrotto la tradizione centenaria della Coppa Davis poteva farsi dei problemi per un colore piuttosto che un altro: e infatti il centrale catalano ha risposto di sì.

Clar que sí! És part de la nostra història. https://t.co/t8BW1xnIpU — Gerard Piqué (@3gerardpique) June 6, 2019

In realtà, facezie a parte, la risposta di Piqué era più argomentata e si rifaceva in pieno alla storia e alla tradizione dei kit del club. In più occasioni, dai suoi esordi fin verso la fine degli anni 70, infatti, la seconda maglia del Barcellona era stata anche bianca e in bianco aveva giocato persino un'icona del barcellonismo come Johan Cruyff. I suoi giocatori l'avevano indossata in Liga, in Coppa delle Fiere, in Coppa dei Campioni, insomma il bianco era, allora, colore corrente e il suo bando è affare più recente. Ora bisognerà vedere se, approfittando dell'endorsement di Piqué, Bartomeu deciderà per una scelta di comodo o sfiderà il bando tornando alla più antica tradizione.