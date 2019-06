Straordinaria serata di atletica nella trentanovesima edizione del Golden Gala Pietro Mennea allo Stadio Olimpico di Roma con otto migliori prestazioni mondiali dell’anno.

di Diego Sampaolo - 07/06/2019 01:41 | aggiornato 07/06/2019 09:49

Otto migliori prestazioni mondiali dell’anno hanno illuminato la magica notte del Golden Gala Pietro Mennea davanti a 37757 spettatori nella splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma. Il meeting romano è stato nobilitato dalla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

200 metri maschili: Norman stabilisce la migliore prestazione mondiale dell’anno e il crono più veloce di sempre su suolo italiano

In Italia non si era mai visto un 200 metri così veloce. Michael Norman ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno con 19”70 precedendo di due centesimi di secondo il vincitore delle ultime due edizioni della Diamond League Noah Lyles, che ha perso per la prima volta una gara di 200 metri nel circuito dei diamanti pur correndo in uno straordinario 19”72 (il tempo con il quale Pietro Mennea stabilì il record mondiale nel 1979). Sia Norman sia Lyles sono scesi al di sotto del del record del Golden Gala stabilito da Walter Dix nel 2010 con 19”86 sia la migliore prestazione sul suolo italiano detenuta dal “Figlio del Vento” Carl Lewis al Sestriere con 19”82 nel lontano 1988.

Filippo Tortu si è classificato quinto in 20”36, secondo miglior tempo della sua carriera a due centesimi di secondo dal record personale realizzato sempre a Roma al Golden Gala di due anni fa e ad un centesimo dal campione del mondo ed europeo Ramil Gulyev. L’equadoregno Alex Quinonez si è confermato velocista di alto livello classificandosi terzo in 20”17.

Michael Norman:

Sono contento del tempo. E’ stata una gara straordinaria. Non avevo aspettative particolari prima della gara. L’atmosfera era fanastica e il clima era perfetto. Ora torno a lavorare con il mio allenatore

Filippo Tortu:

Sicuramente mi aspettavo qualcosa di meglio, però devo rivedere la gara per capire dove ho sbagliato e dove posso migliorare. Non sono soddisfatto del tempo, ma è stata una bellissima serata in un’atmosfera fantastica. Non sarà una gara a mandare in fumo la stagione. Ora penso a migliorarmi e vediamo cosa fare per i Mondiali di Doha. Oggi si è visto sono più forti, si sapeva che avrebbero fatto una gara a parte. La cosa positiva è che sono arrivato molto vicino al campione del mondo Gulyev

Salto in alto maschile: il ritorno di Bondarenko, Tamberi apre la stagione con 2.28m

Roma ha festeggiato il bel ritorno del campione del mondo Bohdan Bondarenko, che ha vinto per la seconda volta in carriera all’Olimpico con 2.31m dopo un periodo difficile a causa di un infortunio. Gianmarco Tamberi ha aperto la stagione outdoor con un buon 2.28m che gli ha permesso di classificarsi al quarto posto con la stessa misura del siriano Majd Eddin Ghazal e del bielorusso Maksim Nedasekau ma con un numero maggiore di errori. “Mr Halfshave” ha suerato 2.15m, 2.19m e 2.22 al primo tentativo prima di valicare l’asticella a 2.25m alla seconda prova e 2.28m alla terza prova. Gimbo ha concluso successivamente la gara con tre errori a 2.31m, quota superata da Bondarenko al primo tentativo. Il marchigiano ha ricevuto il sostegno dei tifosi che hanno animato la “Curva Tamberi” con un tifo scatenato.

Gianmarco Tamberi:

E’ normale avere delle difficoltà nella prima gara stagionale. Mi dispiace non aver gareggiato a Shanghai e a Nanchino perché mi sarei presentato con due prove alle spalle. Sono sicuro che il 16 Giugno si salirà oltre i 2.30 al meeting di Rabat. Stasera ci siamo divertiti lo stesso. I complimenti non vanno fatti a me, ma soltanto a quella curva che soltanto noi abbiamo nel mondo

100 metri femminili: il grande ritorno di Elaine Thompson

La due volte campionessa olimpica dei 100 e dei 200 metri Elaine Thompson è tornata a grandi livelli vincendo i 100 metri femminili in 10”89 (miglior tempo mondiale dell’anno) davanti alla tripla medaglia d’oro europea Dina Asher Smith, che alla prima gara stagionale sui 100 metri ha fermato il cronometro in 10”94 precedendo la campionessa statunitense Aleia Hobbs (11”12) e Marie Josée Ta Lou (11”14). Thompson ha vinto per la seconda volta in carriera a Roma dopo il successo dell’edizione del 2017 in 10”87.

Dina Asher Smith:

La gara non éandata secondo le aspettative. Aprire la stagione con un tempo al di sotto degli undici secondi non è male. Mi sentivo un po' arrugginito. Se corro in 10”94 e mi sento arrugginita, non è male

1500 metri femminili: Dibaba supera Muiri e stabilisce la migliore prestazione mondiale dell’anno

La primatista mondiale Genzebe Dibaba ha vinto il grande duello con Laura Muir stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno con 3’56”28, che sfiora di soli 6 centesimi di secondo il record del Golden Gala. Muir è scesa a sua volta sotto la barriera dei 3’57” con 3’56”73. In una gara di altissimi contenuti tecnici anche Gudaf Tsegay ha corso al di sotto dei 4 minuti con 3’59”96. Jenny Simpson si è classificata al quarto posto in 4’01”18.

Genzebe Dibaba:

Ero sicura di poter battere la migliore prestazione mondiale dell’anno a Roma e sono contenta di esserci riuscita. Sono pronta a correre ancora più velocemente

Laura Muir:

E' l’inizio della stagione. E’ il mio personale stagionale e non ho mai corso così velocemente ad inizio stagione. Sono rimasta vicina a Dibaba e questo mi dà nuove motivazioni. Ho gareggiato contro tutte le migliori del mondo e sono orgogliosa di far parte di questa élite

5000 metri maschili: Bekele demolisce la migliore prestazione mondiale dell’anno, Crippa terzo italiano di sempre

L’etiope Telahun Haile Bekele ha battuto a sorpresa per sei centesimi d secondo il favorito Selemon Barega stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno con 12’52”98 al termine di una volata emozionante. La gara è stata di ottimo livello tecnico con un totale di sei atleti in grado di scendere al di sotto dei 13 secondi. Hagos Gebrihwet si è classificato terzo in 12’54”92 precedendo Birhanu Balew (12’56”26), Abadi Hadas (12’56”46), Mohamed Ahmed (12’58”16). Grande gioia del pubblico per la grande prova di Yeman Crippa, che ha realizzato la terza migliore prestazione italiana all-time con 13’09”52. In Italia solo il primatista italiano Salvatore Antibo e Francesco Panetta hanno corso più velocemente di Crippa rispettivamente con 13’05’59” e 13’06”76.

Yeman Crippa:

Sono contentissimo. Ho sofferto ma è normale quando si corre a questi ritmi, soprattutto negli ultimi 800 metri. Alla fine il tempo mi ha ripagato e sono felice di questa gara. Il mio obiettivo era fare il personale, ma l’ho battuto di quasi dieci secondi

400 metri ostacoli maschili: Benjamin ad un decimo dal record del meeting

Lo statunitense di origini antiguane Raj Benjamin ha corso il suo primo 400 ostacoli su suolo europeo in 47”58 avvicinando di un solo decimo il record del Golden Gala stabilito lo scorso anno da Abderrahane Samba con 47”48. Per Benjamin si tratta del personale stagionale e della seconda migliore prestazione della sua carriera dopo il 47”02 con il quale eguagliò la terza migliore prestazione di sempre di Edwin Moses. Lo statunitense David Kendziera è sceso sotto i 49 secondi con 48”99 precedendo il giapponese Takatoshi Abe (49”57). José Reynaldo Bencosme si è classificato al sesto posto in 50”36 precedendo il polacco Patryk Dobek e l’estone Rasmus Magi.

Raj Benjamin:

Mi sento molto bene. E’ stata una gara dura. Sono contento di aver progredito rispetto alla gara di Shanghai. Lo stadio e il pubblico sono fantastici. Ho avuto la possibilità di visitare il Colosseo e il Pantheon

400 ostacoli femminili: secondo miglior dell’anno per Muhammad

Dalilah Muhammad ha vinto la seconda gara stagionale in Diamond League fermando il cronometro in 53”67, crono che sfiora di sei centesimi il miglior crono dell’anno di 53”61 realizzato a Doha un mese fa. La statunitense Shamier Little si è classificata seconda in 54”40 precedendo la due volte cmpionessa mondiale Zuzana Hejnova (54”82). Ayomide Folorunso si è classificata ottava scendendo per la seconda volta in questa stagione sotto i 56” con 55”99.

Dalilah Muhammad:

La gara di stasera è andata molto bene. E’ stata una bella vittoria contro grandi avversarie. Ora miaspettano due gare in Polonia e a Oslo, dove spero ancora di migliorarmi

Salto in lungo femminile: Mihambo vola oltre i 7 metri

La campionessa europea Malaika Mihambo ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno saltando 7.07m al quarto tentativo. La serie di salti della tedesca è stata impreziosita dal secondo miglior salto di 6.90m. La campionessa olimpica del salto triplo Caterine Ibarguen ha migliorato il personale stagionale con 6.87m superando la quattro volte campionessa mondiale Brittney Reese (6.78m).

Malaika Mihambo:

E’ giunto per me il momento per infrangere finalmente la barriera dei 7 metri. Il mio allenatore non era presente ma mi ha detto che sono stata brava a realizzare il mio record senza di lui

Salto con l’asta femminile: Bengtsson batte il record svedese con 4.76m

Angelica Bengtsson ha vinto a sorpresa battendo il record svedese con 4.76m salendo al terzo posto nelle liste mondiali stagionali. La scandinava aveva commesso in precedenza due errori a 4.66m e a 4.76m. La statunitense Sandi Morris e la venezuelana Robeilys Peinado si sono divise il secondo posto a pari merito con 4.66m precedendo a pari misura ma con un numero minore di errori Yarisley Silva e Katerina Stefanidi.

Angelica Bengtsson:

Sono soddisfatta di tutto quello che sono riuscita a fare stasera. Il campo di partenti era simile a quello di un Campionato del Mondo. Ogni gara è per me come un mondiale o un’olimpiade. Quando ho sbagliato alla quota di 4.66m ho cercato di rimanere calma

800 metri maschili: Brazier batte per due soli centesimi Amos

Lo statunitense Donovan Brazier ha battuto per due soli centesimi di secondo Nijel Amos in 1’43”63 (crono più veloce al mondo del 2019) in una gara di ottimi contenuti tecnici nella quale altri due atleti sono scesi al di sotto della precedente migliore prestazione mondiale dell’anno stabilita da Amos a Doha con 1’44”29. Il canadese Brandon McBride è sceso sotto l’1’44” con 1’43”90 precedendo Ferguson Rotich (1’44”11) e Adam Kscczot (1’44”74 miglior crono mondiale dell’anno).

Donovan Brazier:

Ho ottime sensazioni dopo questa vittoria. E’ stato un ottimo inizio di stagione. Amos tiene sempre alto il ritmo ma sapevo di poter vincere. Quest’anno ho corso molte gare decise per pochi centesimi. Vincere in questo modo è snervante ma sono contento di essere stato ripagato di questo successo

3000 siepi maschili: Kigen firma il miglior crono dell’anno, Chiappinelli e Zoghlami si qualificano per i Mondiali

Benjamin Kigen ha vinto stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno con 8’06”13 precedendo Getnet Wale ((8’06”83). La grande notte dell’Olimpico esalta gli azurri Osama Zoghlami e Yohanes Chiappinelli che hanno centrato entrambi il minimo per i Mondiali di Doha e il record personale correndo rispettivamente in 8’20”88 e in 8’24”26.

Salto triplo maschile: Craddock supera di tre centimetri

Il leader mondiale stagionale Omar Craddock ha vinto con 17.50m precedendo di tre centimetri Pedo Pablo Pichardo.

Mi sono sentito in modo fenomenale. E’ la mia prima vittoria in Diamond League dopo sei anni. Aver incontrato i bambini durante il kids clinic mi ha dato una motivazione speciale

Getto del peso maschile: I primi tre classificati hanno fatto meglio del precedente primato del meeting detenuto da Christian Cantwell e da Ulf Timmermann con 21.67m. Il campione europeo indoor di Belgrado 2017 Konrad Bukowiecki ha sfiorato i 22 metri con 21.97m superando Darlan Romani, che si era portato in testa con 21.68m. Lo statunitense Darrell Hill ha superato successivamente Romani con 21.71m superando Romni al sesto tentativo. Il fiorentino Leonardo Fabbri ha ottenuto il miglior lancio di giornata con 19.36m.

110 ostacoli maschili: tris di Shubenkov a Roma

Sergey Shubenkov ha vinto per la terza volta in carriera al Golden Gala in 13”26 superando di tre centesimi di secondo Andy Pozzi e di quattro centesimi di secondo Antonio Alkana. L’azzurro Lorenzo Perini ha migliorato il personale stagionale e la quarta migliore prestazione della sua carriera con 13”58.

Sergey Shubenkov:

E’ stato un piacere vincere stasera ma speravo di poter correre più forte. Ho vinto ma non è stato un successo agevole. Sono un combattente e oggi l’ho dimostrato. L’anno scorso ho sfiorato il record europeo per un centesimo e l’obiettivo è riuscire a batterlo

400 metri femminili: Naser vince per la seconda volta di fila a Roma

La vice campionessa mondiale Salwa Eid Naser ha bissato il successo dell’anno scorso fermando il cronometro in 50”26 (secondo miglior tempo mondiale dell’anno) superando nettamente le giamaicane Shericka Jackson (51”05) e Stephanie Ann McPherson (51”39). Raphaela Lukudo si è piazzata nona in 51”98.

Selwa Eid Naser:

E’ stata una gara dura. Non mi aspettavo di correre così velocemente perché la stagione è appena iniziata. Sento di poter fare meglio e di poter vincere il titolo mondiale

Lancio del giavellotto femminile: Lyu Huihui prima vincitrice cinese nel giavellotto a Roma

La vice campionessa mondiale di Pechino 2015 Lyu Huihui è diventata la prima giavellottista cinese a vincere al Golden Gala con 66.47m precedendo la turca Eda Tugusz (64.51m) e la lettone Lina Muze (63.72m). Barbora Spotakova è tornata a gareggiare in Diamond League dopo la seconda maternità classificandosi settima alle spalle della connazionale Nkola Ogrodnikova. Zahra Bani è stata la migliore delle italiane con 56.95m davanti alla campionessa nazionale Sara Jemi (55.95m).