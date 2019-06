La lottatrice americana di origine messicana intende sfruttare la ribalta di UFC 238 per avvicinarsi al titolo dei pesi paglia e diventare la nuova star femminile delle MMA.

0 condivisioni

di Stefano Summa - 06/06/2019 15:45 | aggiornato 06/06/2019 22:49

La card di UFC 238, in programma nella tarda notte di sabato allo United Center di Chicago, offrirà la bellezza di ben 2 sfide titolate (Henry Cejudo vs. Marlon Moraes, Valentina Shevchenko vs. Jessica Eye), un potenziale "match dell'anno" come Tony Ferguson vs. Donald Cerrone e, in generale, tanti incontri e fighter interessanti da cima a fondo. Insomma, farsi notare in questa parata di stelle delle Mixed Martial Arts non sarà per niente facile.

Tatiana Suarez, però, ha affrontato e superato alla grande sfide ben più complicate di questa nella sua vita. E, sull'onda di un record sinora impeccabile (7 vittorie in altrettante uscite nella gabbia, 5 delle quali ottenute prima del limite), punta a far dell'imminente evento numerato dell'Ultimate Fighting Championship l'ideale trampolino di lancio verso i piani alti di questo sport.

L'ostacolo che si frapporrà tra lei e una probabile chance alla cintura della divisione strawweight, recentemente strappata da Jessica Andrade dalla vita di Rose Namajunas, sarà rappresentato da Nina Ansaroff, anch'essa lanciatissima verso l'oro di categoria con 4 vittorie di fila al suo attivo. Fidanzata e compagna di team dell'attuale "double champ" femminile Amanda Nunes, Ansaroff è una lottatrice particolarmente pericolosa soprattutto nell'ambito dello striking, curato ai massimi livelli nella sua palestra di riferimento American Top Team. Tuttavia, un'altra delle sue dominanti performance all'interno dell'ottagono potrebbe essere più che sufficiente per la Suarez per aggiungere l'ennesima W al suo strabiliante ruolino di marcia e consacrarsi come la nuova star femminile delle MMA.

UFC 238: Tatiana Suarez è a un passo dal titolo, dopo Esparza nel mirino c'è Nina Ansaroff

UFC 238: Tatiana Suarez, più forte di tutte e tutto, pure di un tumore

Se nel 2011 qualcuno avesse detto a Tatiana Suarez che sarebbe diventata in futuro uno dei talenti emergenti più fulgidi nelle Mixed Martial Arts, probabilmente l'avrebbe preso per matto. D'altronde, a 8 anni di distanza da UFC 238, gli orizzonti della nativa di Covina, California erano rivolti non alla gabbia metallica a 8 pareti, bensì al prestigioso palcoscenico olimpico di Londra 2012. Campo d'elezione per lei era la lotta libera, arte praticata fin dalla tenera età di 3 anni e coltivata al punto tale da diventare la numero uno nei ranking nazionali statunitensi nel freestyle wrestling. Salvo clamorosi imprevisti, uno posto nella spedizione a stelle e strisce nella capitale inglese non le sarebbe stato negato.

Solo che un clamoroso imprevisto si è effettivamente verificato e pure uno dei più brutti immaginabili. Quello che pareva essere un normale infortunio alla spalla s'è rivelato presto un problema ben più serio, a coinvolgere anche il collo e gli arti superiori. Tumore della tiroide, con interessamento di diversi linfonodi: questa la terribile diagnosi che ha travolto le speranze olimpiche dell'allora ventenne Suarez, costretta a lottare sui letti d'ospedale piuttosto che sulle materassine a cinque cerchi. Ci sono voluti ben 18 mesi per vincere la battaglia più difficile, quella che le tolse la sua principale aspirazione di vita. Ma che, poco dopo, le aprì una nuova prospettiva di gloria sportiva.

Galeotto fu nel 2013 l'avvicinamento alla palestra Millennia MMA a Rancho Cucamonga, California, ancora oggi la sua base di riferimento in questo sport. Dopo i primi successi in tornei di jiu-jitsu, il passaggio alle arti marziali sembrava naturale per l'ex prospetto olimpico e i risultati hanno parlato chiaro sin da subito. L'iniziale filotto di successi da dilettante e nella scena regionale californiana sono stati il preludio di una brillante esperienza nella ventitreesima edizione del reality show "The Ultimate Fighter", andata in onda nel 2016, e un successivo percorso in UFC privo di inciampi. Una dopo l'altra, tutte le avversarie che le si sono parate di fronte sono state spazzate via dal suo impareggiabile wrestling, il cui utilizzo asfissiante le ha fatto affibbiare la nomea di "Khabib Nurmagomedov femminile". Un paragone ben auspicante per le aspirazioni titolate della lottatrice americana di origine messicana.

UFC 238: la grinta di Tatiana Suarez, vicina al titolo strawweight

Tatiana Suarez: "Dominerò la Ansaroff dall'inizio alla fine"

L'ultima rivale di Tatiana Suarez in una gabbia della UFC, Carla Esparza, avrebbe dovuto impegnarla arduamente nel contesto prediletto della lotta libera. Invece, ne è uscita con le ossa rotte con una roboante sconfitta per TKO. Ora è Nina Ansaroff la prossima fighter chiamata a risolvere l'enigma apparentemente irrisolvibile della strawweight division. In teoria, l'atleta dell'American Top Team sembrerebbe avere le caratteristiche giuste per evitare lo spostamento della contesa al tappeto (da quando è nella top promotion mondiale, "The Strina" ha respinto l'80.6% dei tentativi di takedown subiti secondo UFC Stats, addirittura il 93% di quelli portati dalla distanza per l'analista di Bloody Elbow Paul Gift) e mantenerla in piedi, dove può far valere la sua maggior perizia e produttività nello striking.

Un conto è però scansare gli assalti di lottatrici versatili ma non propriamente wrestler pure come Randa Markos e Claudia Gadelha. Un altro è ripetersi con un'avversaria dal background e dall'imponenza fisica senza eguali tra i pesi paglia come la Suarez, che vanta statistiche semplicemente paurose (dati UFC Stats): 7.5 takedown tentati in media a incontro, l'81% dei quali a segno, e un perfetto 100% di proiezioni avversarie neutralizzate.

Numeri impressionanti che, se accompagnati all'alto tasso di finalizzazioni in carriera (solo 2 verdetti lasciati nelle mani dei giudici, 3 i successi per sottomissione e 2 per knockout), inducono la fighter californiana ad approcciarsi alla sfida con grande fiducia nei propri mezzi, pur nel rispetto dell'avversaria. La cui abitudine a prepararsi con Amanda Nunes non costituirà un elemento a suo favore, secondo quanto dichiarato dalla stessa Suarez alla stampa:

Ritengo che (Ansaroff, ndr) possa vantare una buona varietà di attacchi, è una rivale molto tecnica e non vedo l'ora di condividere la gabbia con lei. Un po' di tempo fa mi hanno chiesto se possa essere avvantaggiata dal fatto di allenarsi con una campionessa (Nunes, ndr). Penso che, quando sei circondata dal successo, impari i trucchi per ottenerlo. Tuttavia, anche io ho frequentato persone vincenti e campioni per tutta la mia vita. Ho sviluppato tali abilità nel corso del tempo, non ho bisogno di una campionessa in carica per conoscere cosa sia necessario fare per diventarla.

Il suo pronostico sul match in programma nel weekend (visibile in Italia sulla piattaforma UFC Fight Pass, domenica alle 3:00 circa) non lascia grande spazio ai dubbi: