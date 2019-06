L'ex difensore della Juventus riparte dalla Serie C italiana.

di Redazione Fox Sports - 06/06/2019 16:11 | aggiornato 06/06/2019 16:20

Paolo Montero sbarca in Serie C. Sì, tutto vero. L'ex difensore della Juventus è ufficialmente il nuovo allenatore della Sambenedettese. Fermo ormai da due anni dopo aver guidato gli argentini del Rosario Central (prima ancora ha allenato il Colon mentre in Uruguay ha iniziato la carriera di tecnico col Penarol e poi col Boca Unidos, in Serie B), a 48 anni l'uruguaiano viene annunciato a sorpresa dal club marchigiano.

Per Montero, che da giocatore ha vestito le maglie di Peñarol,Atalanta, Juventus e San Lorenzo, si tratta della prima esperienza in Europa nelle vesti di allenatore. La Sambenedettese lo ha annunciato così sul proprio profilo Facebook: