Dopo settimane dall'ultimo round e prima della Spagna, Alvaro svela come abbia corso infortunato al Santerno, con schiena e caviglia lesionate in allenamento.

di Mirko Colombi - 06/06/2019 17:22 | aggiornato 06/06/2019 17:26

Dominatore sino ad Assen, nella SBK di Imola Bautista non ha vinto nemmeno una gara. Oltre a doversi misurare contro un Johnny Rea tornato Cannibale, Alvaro ha affrontato un problema ulteriore. Lo svela proprio lui dopo settimane intere, a sorpresa. Lo spagnolo ha dichiarato che durante una sessione d'allenamento non tutto è filato liscio. La moto da fuoristrada è ottima per mantenere in forma muscoli e riflessi, ma occorre prestare la massima attenzione in ogni manovra.

Due volte secondo ed una terza partenza annullata per troppa pioggia sull'asfalto dell'Enzo e Dino Ferrari. Quasi tutti i piloti porrebbero la propria firma per risultati così, però il leader del mondiale è diverso. Arrivato dalla MotoGP, il numero 19 ha vinto tanto con le derivate e vuole continuare a farlo. Forse, per non sembrare un ragazzo in cerca di scuse o con le "mani avanti" per giustificare l'insoddisfazione imolese, Bautista ha preferito parlare a motori spenti.

Motori che domani si riaccenderanno: Jerez è la gara di casa per Alvaro. Dopo la sofferenza italiana, con la schiena ko, il pilota Ducati è voglioso di riscatto. La riscossa potrebbe arrivare su un tracciato favorevole a Rea, che ora è a conoscenza dei problemi accusati dal rivale nel round precedente. Chi va in motocicletta in pista lo sa. Il mal di schiena è una brutta bestia da sopportare in normali condizioni. Figuriamoci come il dolore possa essere fastidioso alla guida di una potente SBK portata al limite:

Mi stavo allenando con il fuoristrada e mi sono fatto male. Purtroppo, ho rimediato colpi ad una vertebra ed un conseguente mal di schiena. Inoltre, mi sono infortunato pure la caviglia sinistra. Chiaramente, da pilota, ho resistito, ma il dolore era davvero forte. Dopo le gare mi sono rivolto ad uno specialista, che mi ha diagnosticato lesioni alla vertebra, con un indolenzimento alla caviglia

In difficoltà a imola ma pronto al riscatto: Bautista vuole vincere la SBK di Jerez

SBK, Bautista promette: "A Jerez tornerà tutto a posto e sarò ancora davanti"

Due giorni di test e poi riposto per il ducatista. A Misano le squadre hanno trovato pioggia e vento e tutto sommato, per un pilota infortunato, quelle condizioni erano le più accettabili tra le tante possibili. A Jerez è previsto sole ed asciutto, per una pista impegnativa dal punto di vista fisico. Alvaro ha avuto tempo per rimettersi in sesto, meditando sul momento del suo campionato mondiale. Sarà importante per lui vincere in Andalusia, per consolidare la classifica e per ridimensionare il rivale Kawasaki:

Conosco bene Jerez. Lì ci ho gareggiato con ogni tipo di moto, quindi spero di tornare ai miei livelli espressi sino ad Assen. La Ducati sta sviluppando bene la Panigale V4 R, ecco perché ci sono le premesse per fare bene. Il nostro obiettivo è di tornare a vincere subito, già nella prima delle tre gare in Spagna

C'è da credergli. Il futuro di Bautista non è ancora certo, la cosa chiara è come Alvaro voglia vincere il campionato. Iridato 125 Grand Prix nel 2006, lo spagnolo diventerebbe - in caso di successo - uno dei pochi "eroi dei due mondi" capaci di conquistare titoli nel Motomondiale ed in SBK. Ovviamente, avversari permettendo: Rea, seppur ancor distante in classifica, farà di tutto per mantenere nelle proprie mani lo scettro delle derivate.