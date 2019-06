Mi auguro che la Roma possa lottare per il quarto posto. Il calcio è bello perché nulla è scritto, con il Leicester è stato dimostrato. A Totti faccio i miei migliori auguri, scegliendo me sulla panchina ha inciso molto. C'era chi voleva Paulo Sousa e lui invece ha scelto me. Consigli a De Rossi? Nessuno, vuole giocare e gli auguro di giocare una squadra della sua dimensione

Di Roma mi rimarrà per sempre l'abbraccio del pubblico, l'orgoglio di aver guidato la squadra del mio cuore e questo non si cambia con nulla

Torna a parlare, Claudio Ranieri. Lo fa ai microfoni di Sky Sport ripercorrendo gli ultimi mesi alla guida della Roma . Settimane turbolente, giorni di fuoco in cui non è stato semplice ricoprire il suo ruolo:

