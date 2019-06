Spunta il video dell'incontro tra Neymar e la modella Najila Trindade in un hotel di Parigi.

06/06/2019 10:15 | aggiornato 06/06/2019 10:20

Non è un momento facile per Neymar. Nella notte italiana l'attaccante del PSG si è fatto male a una caviglia nell'amichevole vinta 2-0 dal suo Brasile contro il Qatar. Un infortunio che lo costringerà a saltare la Copa America in programma nella sua terra dal 14 giugno al 7 luglio.

Leaked video of Neymar and the lady who has alleged him of rape will shock you😨👽😱😱😱 pic.twitter.com/SA8Ixk4Fai — Quame Hendrix (@QuameHendrix) June 6, 2019

E intanto continua a tenere banco la vicenda che vede l'ex Barcellona accusato di stupro dalla modella Najila Trindade. Nelle scorse il canale brasiliano Record TV ha diffuso un video in cui si vedono i due incontrarsi in una camera d'hotel di Parigi.

Exclusivo! Modelo que acusa Neymar de estupro fala com Roberto Cabrini. Hoje, às 19h45, no #SBTBrasil pic.twitter.com/ZDqoFJlOIe — SBT Jornalismo (@sbtjornalismo) June 5, 2019

Non si sa chi abbia posizionato la telecamera nella stanza, di certo c'è che nel filmato si vede lei che improvvisamente inizia a picchiare il numero 10 del PSG. "Non credo si debba aggiungere altro - ha detto il padre di Neymar - visto che le immagini parlano da sole. Si tratta di un video architettato in cui lui si difende solamente mentre viene aggredito".

Najila Trindade: "Ecco cos'è successo con Neymar"

Anche Najila Trindade ha dato la sua versione dei fatti intervenendo durante il programma SBT: