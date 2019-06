Le accuse di violenza sessuale ricevute dal brasiliano si stanno ripercuotendo sul giocatore anche sotto il punto di vista economico.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 06/06/2019 16:12 | aggiornato 06/06/2019 16:17

È entrato in un circolo vizioso, molto complicato uscirne. Neymar è finito nel vortice, la gogna mediatica sta producendo i suoi effetti, a prescindere da quale sia la verità dei fatti. L'accusa di violenza sessuale nei confronti del calciatore del Paris Saint-Germain da parte della modella Najila Trindade ha innescato una lunga serie di conseguenze, con le quali il brasiliano dovrà necessariamente fare i conti.

Una situazione molto simile a quella già vissuta da Cristiano Ronaldo, quando era uscita la notizia della denuncia (più o meno dello stesso tenore) di Katheryn Mayorga.

Sia O'Ney che CR7, infatti, oltre a essere tra i calciatori più forti del pianeta, sono allo stesso tempo delle vere e proprie multinazionali, pieni di sponsor a ricoprirli d'oro. Questi stessi sponsor, però, in casi di questo genere, tendono a prendere le distanze, mettendo in discussione gli accordi precedenti e il legame con la star di turno.

Accuse di violenza sessuale, nuove conseguenze per Neymar

Neymar, gli sponsor prendono le distanze

Ecco perché Mastercard, una delle principali partnership del numero 10 del Brasile, ha deciso di sospendere una campagna pubblicitaria che lo vedeva protagonista in vista della Copa América (cui però non potrà prendere parte per via della distorsione alla caviglia con rottura legamentosa rimediata nella partita con il Qatar).

Il celebre marchio della carta di credito ha deciso di non rendere pubblici gli spot, almeno fino a quando il caso legato alla presunta violenza sessuale che riguarda il giocatore non sarà chiuso:

Abbiamo una serie di campagne di marketing progettate per essere mandate in onda durante la Copa América, ma abbiamo deciso di fermare tutto, compreso il ruolo di Neymar ambasciatore per il nostro marchio, fino a quando il problema non verrà risolto.

Con questo comunicato stampa la Mastercard ha preso le distanze da Neymar e lo stesso hanno fatto più o meno anche la Nike e la RedBull, altri due sponsor di primo piano del brasiliano. Attraverso delle note ufficiali, si sono infatti dichiarate "profondamente preoccupate" e "a disagio" per la situazione.