La squadra di coach Nurse torna avanti nella serie, vincendo 123 a 109 in casa dei campioni in carica grazie ai 30 di Leonard e ai 23 di Lowry. Curry commovente ne fa 47, con gli Warriors decimati vista anche l'assenza di Thompson.

0 condivisioni

di Michele Pedrotti - 06/06/2019 06:37 | aggiornato 06/06/2019 06:43

Che la situazione per i Warriors fosse particolarmente delicata già si sapeva, ma la sfortuna ha deciso di abbattersi come un uragano sulla baia durante queste NBA Finals. Klay Thompson, che nel finale di gara-2 ha accusato un problema alla gamba salvo poi rassicurare tutti dicendo di poter esserci per la sfida della Oracle, è rimasto a guardare insieme a Kevin Durant e Kevon Looney.

Tre assenze troppo pesanti per essere vere, tramutatesi in un'occasione troppo ghiotta per i Toronto Raptors. I canadesi, spinti dal trentello di Leonard e dalla fame di vittoria di Kyle Lowry (23 conditi da 4 rimbalzi e 9 assist), vincono 123 a 109 una gara delicata che sposta nuovamente il fattore campo a loro favore.

Per la banda Kerr non basta un gigantesco Stephen Curry da 47 punti, 8 rimbalzi, 7 assist, il 42.9% da tre punti e una serie di giocate ai limiti dello sforzo umano. Ha provato a vincerla da solo, ma era impossibile soprattutto dal punto di vista difensivo. Le seconde linee, infatti, non si sono rivelate affidabili come successo invece in gara-2. Ora bisognerà aspettare notizie dall'infermeria dei californiani, per capire se la serie potrà riaprirsi oppure si andrà verso la prima, storica vittoria del titolo NBA di una squadra canadese.

Dopo l'infortunio subito in gara-2, Klay Thompson resta in panchina per tutta la sfida della Oracle Arena

NBA, Curry tiene in piedi gli Warriors nel primo tempo

L'intensità della sfida è subito molto alta, con i Raptors che partono bene e piazzano un primo parziale di 8-0 (17-7) dopo cinque minuti di gioco. Importante l'approccio di Pascal Siakam, che domina sotto canestro contro un Cousins troppo molle e probabilmente non ancora al top della forma. Ma in questa situazione di emergenza assoluta, ogni singolo giocatore disponibile per i campioni NBA in carica deve tirare fuori il 101%.

Inizia a scaldarsi anche Kawhi Leonard, che chiude il primo quarto con una schiacciata pazzesca in testa a Bell e 9 punti, gli stessi di Danny Green. Dall'altra parte, invece, encomiabile lo sforzo prodotto da Stephen Curry: 17 punti, 6 rimbalzi, 3 assist e 6/11 dal campo per il nativo di Akron. È praticamente soltanto il numero 30, infatti, a tenere in piedi la baracca Warriors nei primi 12 minuti, che si chiudono con i canadesi avanti di 7 lunghezze.

Il secondo quarto è un altro Steph show, che continua a macinare gioco praticamente da solo chiudendo a 25 punti (il resto della squadra è a 27). Le assenze pesanti e già citate dei padroni di casa, però, sembrano pesare soprattutto in difesa: 60 punti subiti nei primi 24 minuti sono davvero tanti, oltre che un dato inusuale per gli uomini di coach Kerr. I Raptors, comunque, sembrano mancare ripetutamente il colpo del ko graziando gli avversari con qualche tiro sbagliato di troppo e una difesa a tratti morbida.

All'intervallo:



- Stephen Curry

25 punti

4/8 da 3



- resto di #DubNation

27 punti

1/11 da 3



Essere ancora in partita per i Warriors è un mezzo miracolo.#NbaFinals#NbaTipopic.twitter.com/QyUk2ojHMl — Marco A. Munno (@MarcoAMunno) June 6, 2019

Toronto gestisce il vantaggio: 123-109 e va sul 2-1 nella serie

Il secondo tempo riparte con gli Warriors stoicamente attaccati ai Raptors, nonostante le energie comincino davvero a vacillare. Ad ogni modo, i canadesi di coach Nurse danno l'impressione di non voler mordere la partita poiché il distacco, anche durante il terzo periodo, rimane a cavallo della doppia cifra e spesso ci va sotto (tripla di Iguodala sul 62-69).

Verso la fine del quarto esce tutta la freddezza di Danny Green, uno che l'anello al dito se l'è già messo nel 2014 con gli Spurs (insieme al nostro Marco Belinelli) e dunque sa come vincere certe partite. È suo il break decisivo, con tre bombe messe a referto e 18 punti totali (con un pazzesco 6/8 da tre). A tenere in piedi la banda Kerr, tanto per cambiare, sono i 40 punti di un clamoroso Steph.

I miracoli del numero 30, però, non possono bastare. L'efficacia al tiro dei Raptors, nell'ultimo quarto, cresce continuamente e la spinta offensiva degli Warriors è sempre più debole. La giocata che rischia di chiudere il match è la tripla in step-back di Lowry, che fa scappare i suoi sul 105-91 a 6' dalla fine. Nel finale i canadesi gestiscono bene il vantaggio accumulato, chiudendo la gara sul 123-109 e riportando dalla loro parte il fattore campo. Freddissimo ancora nel momento decisivo Fred VanVleet, che non sbaglia la tripla che spegne ogni discorso a meno di 2' dal termine.

Prossimi appuntamenti con le NBA Finals