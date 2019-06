Sarà Portogallo-Olanda l'ultimo atto delle Final Four della Nations League: gli Orange passano ai supplementari, domenica la sfida contro Cristiano Ronaldo.

di Stefano Fiori - 06/06/2019 23:22 | aggiornato 06/06/2019 23:31

Come prima finale della Nations League, non c'è davvero male: Portogallo contro Olanda sarà la sfida tra Cristiano Ronaldo e la Nazionale rinata dopo l'assenza nell'ultimo Mondiale. Ma non sarà facile superare le emozioni rocambolesche della seconda semifinale. All'Estadio D. Afonso Henriques di Guimarães non bastano i 90 minuti regolamentari: il 3-1 degli Orange contro l'Inghilterra arriva ai supplementari, con gli uomini di Gareth Southgate che hanno accarezzato a lungo la vittoria.

Passano così alla storia le prime due semifinali della competizione per nazionali nata proprio in questa stagione. Ieri il successo lusitano contro la Svizzera, con lo show personale di CR7. Stasera la rimonta dell'Olanda contro il Paese dei quattro club che hanno dominato Champions ed Europa League.

Inutile il vantaggio dopo 32 minuti di Marcus Rashford su rigore: l'1-0 inglese resiste fino al 73', quando Matthijs de Ligt (straordinario protagonista della stagione 2018/19 con l'Ajax) pareggia i conti col suo solito colpo di testa. Nei supplementari, l'autogol di Kyle Walker e la zampata di Quincy Promes condannano i Three Lions. Che si consoleranno domenica alle 15 nella finale per il 3° e 4° posto contro la Svizzera. L'appuntamento grosso sarà per le 20.45, con la super sfida tra il Portogallo e l'Olanda.

Il travolgente colpo di testa di Matthijs de Ligt che vale l'1-1 dell'Olanda

Nations League, l'Olanda raggiunge il Portogallo in finale

Si preannunciava una semifinale super equilibrata e così è stato. L'Olanda della rinascita – capace di vincere il Gruppo 1 nonostante i pesi massimi Francia e Germania – contro l'Inghilterra (prima nel Gruppo 4 davanti a Spagna e Croazia), che ha dominato Champions ed Europa League a livello di club. Tanti i protagonisti della finale tra Liverpool e Tottenham: van Dijk e Wijnaldum tra gli Orange, Henderson, Alli e Kane tra le file inglesi (sono rimasti in panchina i vari Dier, Rose, Alexander-Arnold e Joe Gomez). Non manca uno "spicchio d'Italia": Koeman schiera tra i titolari l'atalantino de Roon (68 minuti per lui), mentre l'altro bergamasco Hateboer e l'interista de Vrij non sono scesi in campo.

Marcus Rashford festeggia: il suo 7° gol in Nazionale vale la finale di Nations League

L'equilibrio precario della prima mezz'ora, comandata dall'Olanda, viene rotto da un'ingenuità di de Ligt: frettoloso l'intervento in area di rigore su Rashford, che dal dischetto batte Cillessen e festeggia il suo settimo centro con la maglia della Nazionale (il terzo nella competizione). Il vantaggio infonde fiducia negli uomini di Southgate, ma nella ripresa de Ligt trova il modo di farsi perdonare: il colpo di testa del giovanissimo capitano dell'Ajax è travolgente, sullo stile delle incornate sfoderate in Champions contro Juventus e Tottenham. È il suo 9° centro stagionale tra club e nazionale: i numeri del colosso classe 1999 sono impressionanti sia in difesa che in fase realizzativa.

Lingard in gol a sette minuti dal termine: l'arbitro Turpin annulla per fuorigioco dopo silent check

Nel finale del secondo tempo, entra in gioco il Var: Jesse Lingard piazza il colpo del nuovo vantaggio inglese, ma l'arbitro francese Turpin annulla dopo silent check. Stessa prassi pochi minuti più tardi, con il rigore negato all'Olanda per il presunto tocco di mano di Chilwell. Nei sette minuti di recupero è un continuo di gol sfiorati: Kane, Lingard e Sterling per l'Inghilterra, Depay per l'Olanda vanno più volte vicino al 2-1.

Serviranno altri sette minuti, i primi dei supplementari, per trovare la rete che decide l'incontro. Un Stones da bollino rosso regala il pallone a Depay, Pickford si supera sull'attaccante del Lione ma non può nulla sulla deviazione sfortunata di Walker dopo il tocco di Promes. Che al 114' segna in proprio, sfruttando stavolta l'ingenuo retropassaggio di Barkley. Al Dragão di Oporto, per la finalissima contro il Portogallo, volerà l'Olanda: appuntamento alle 20.45 di domenica, per eleggere la prima vincitrice assoluta nella storia della Nations League.

Il tabellino di Olanda-Inghilterra 3-1

Olanda (4-3-3): Cillessen; Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind; de Roon (68' van de Beek), de Jong (114' Strootman), Wijnaldum; Bergwijn (91' Propper), Depay, Babel (68' Promes). Allenatore: R. Koeman.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Delph (77' Henderson), Rice (116' Alli), Barkley; Sterling, Rashford (46' Kane), Sancho (61' Lingard). Allenatore: G. Southgate.

Marcatori: 32' Rashford (rig.), 73' de Ligt, 97' autogol Walker, 114' Promes.

All'83 annullato per fuorigioco il gol di Lingard dopo silent check.

Ammoniti: de Ligt, Dumfries, Kane, van de Beek.