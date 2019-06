L'ex capitano rossonero, non avendo potuto farlo a San Siro, ha salutato i suoi tifosi con un post polemico sui social network.

1 condivisione

di Leonardo Mazzeo - 06/06/2019 22:50 | aggiornato 06/06/2019 22:54

Camminare con i sassi nelle scarpe è parecchio fastidioso. Provi a non pensarci, a fare finta di niente e a tirare dritto, ma ad ogni passo quel pensiero torna. Piccolo, quasi impercettibile, eppure lo senti: il sasso è lì, sotto la pianta del piede, e non ne vuole sapere di andar via. Devi per forza fermarti e toglierlo per poter andare avanti.

Riccardo Montolivo oggi si è tolto il suo sasso dalla scarpa. Meglio: più di un sasso. Lui, che molti ormai neanche consideravano più nella rosa del Milan, ha salutato il pubblico rossonero con un post pubblicato sui suoi profili social. Una sorta di testamento avvelenato, con un tono tra il malinconico e il frustrano.

Si definisce un "uomo ferito", Montolivo, che torna a parlare dopo un anno passato in totale silenzio. Ecco: "silenzio" è un altro concetto chiave nell'addio dell'ex capitano rossonero, che dopo sette anni lascia la maglia e si prepara per una nuova sfida. Non prima, però, di essersi tolto quei sassi dalle scarpe.

Milan, Montolivo dice addio: Gattuso "non lo ha mai visto" in questa stagione

Chissà cosa sarà successo. Chissà cosa avrà portato Gattuso a non considerare mai (letteralmente: mai) Riccardo Montolivo in questa stagione. Neanche un minuto in campo, la giustificazione è stata lapidaria: scelta tecnica. Anche nei momenti di emergenza, Rino ha preferito affidarsi a chiunque (ricordate Calabria mezz'ala?) pur di non schierare in campo il numero 18.

L'agente del giocatore qualche mese fa ha parlato di "esclusione illogica", mentre il suo assistito restava ancora a guardare. E ancora, ancora, ancora. Un'intera stagione è passata, Montolivo non ha disputato neanche un minuto in campo. E questo non è stato l'unico sasso, l'unico "torto" che a suo dire ha subito nel corso dei suoi ultimi anni rossoneri.

Zero minuti, mancato saluto e quella fascia che ancora brucia

Il fatto di non aver giocato ha inciso parecchio sull'umore di Montolivo, che però a quanto pare si aspettava almeno di avere l'opportunità di salutare San Siro, come ha fatto Abate per esempio. Il terzino, però, è sempre stato tenuto in considerazione da mister Gattuso, e in un periodo di emergenza ha vissuto anche momenti di inaspettata gloria da difensore centrale.

"Non ho potuto fare 1 solo minuto in campo e non ho fiatato. Non ho avuto la possibilità di salutarvi nel mio stadio e non ho fiatato": è vero, quello è stato davvero il "suo" stadio, perché per quattro anni è stato capitano del Milan. Poi è arrivato Bonucci e la fascia è passata a lui, che ha detto addio dopo un solo anno per fare ritorno alla Juventus.

Scelte giuste, scelte sbagliate, il tempo darà le risposte. E forse chiarirà anche questa storia dai contorni poco chiari. Se vorranno, le spiegazioni le daranno i diretti interessati. Altrimenti tutto passerà come è passata l'ultima stagione di Montolivo, in un silenzio infastidito da troppi sassi nelle scarpe.

Il sostegno dei compagni, la tifoseria divisa

Diversi (ormai ex) compagni di squadra di Montolivo si sono metaforicamente schierati dalla sua parte (nota bene: questo non vuol dire che siano contro Gattuso o chi per lui), commentando il suo post su Instagram. Qualche nome: Suso, Antonelli, Bocchetti (sì, è stato al Milan anche lui), Conti, Bacca, Gabriel, il giovane Gabbia, c'è anche l'in bocca al lupo di Filippo Galli. Dall'altra parte, però, i sostenitori rossoneri sono divisi.

Montolivo voleva salutare i suoi tifosi, ma i tifosi volevano veramente salutare Montolivo? L'addio silenzioso divide gli animi milanisti. C'è chi da una parte parla di "professionista esemplare", sottolineando come il giocatore non abbia mai protestato e come sia stato trattato male dalla società; dall'altra, c'è chi invece sottolinea come Montolivo comunque abbia di fatto guadagnato quattro milioni senza mai scendere in campo. E qualcuno richiama alla mente voci passate, accusandolo di nuovo di essere una "talpa" e di aver inciso sull'allontanamento di Seedorf.

Voci, voci e ancora voci, con Montolivo che interrompe il silenzio una volta per tutte, mettendo solamente poche parole in caps lock, per sottolineare il peso in confronto alle altre. Tutto verrà portato via dal vento, il calcio vivrà altre diatribe, altri momenti, altri addii. Resteranno solo quelle lettere giganti, che spiccano sulle minuscole, si fanno grandi e gridano: GRAZIE TIFOSI ROSSONERI. E infine: FORZA MILAN.