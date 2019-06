Si è appena ritirato, Paolo Silvio Mazzoleni, così ora può guardarsi indietro e ripercorrere la sua carriera di arbitro a mentre fredda. Lo ha fatto ai microfoni de L'Eco di Bergamo, a cui ha rilasciato una lunghissima intervista. Tanti gli spunti interessanti, a cominciare dal rapporto con alcuni calciatori e dal suo giudizio su diversi fuoriclasse:

Sulla Supercoppa italiana giocata a Pechino l'11 agosto 2012 (Juventus-Napoli 4-2):

Non presi nessuna decisione sbagliata , quel rosso a Pandev fu figlio della segnalazione di un assistente, Stefani, che poi fece anche la finale dei Mondiali in Brasile con Rizzoli. Il rosso a Koulibaly in questa stagione? Una decisione che nessuno può contestare perché prevista dal regolamento. I buu razzisti sono di competenza delle autorità, non dell’arbitro

Poi svela l'errore per il quale si rammarica ancora:

Uno degli errori che più mi tormentano è un rigore in Juventus-Genoa: lo fischio, chiedo aiuto ai leader in campo, Del Piero, che ha subìto il fallo, giura che era in area, i genoani sostengono il contrario. Io l’ho visto in area: rigore. La sera vedo le immagini: fuori area di un metro. Bene: oggi, con il VAR, a quell’errore si sarebbe rimediato in pochi secondi. Perché gli arbitri ambiscono alla trasparenza, non esistono trame per far vincere questo o quello. L’arbitro è un uomo, in quanto tale capita che sbagli. Io prima di una gara non ero mai teso, dopo trovavo pace guardandomi allo specchio e guardando dentro me stesso, prima di coricarmi. Lì ho sempre trovato la serenità