I Citizens rischiano l'esclusione dalle coppe che potrebbe spingere Guardiola e alcuni giocatori a lasciare il club. Ora però la società chiede aiuto al TAS.

di Franco Borghese - 06/06/2019 15:05 | aggiornato 06/06/2019 15:10

La situazione è sempre più intricata e di interesse internazionale. Il Manchester City rischia di non poter partecipare alla prossima (forse perfino alle prossime due) edizione della Champions League a causa del mancato rispetto del Fair Play Finanziario. A dare la notizia, nei giorni scorsi, il New York Times. Stando a quanto riportato dal prestigioso quotidiano statunitense, infatti, la società campione d'Inghilterra in carica rischia una pesantissima sanzione da parte della Uefa: esclusione dalle coppe europee e una multa (oltre ai mancati introiti dovuti alla partecipazione alla Champions).

Un danno di immagine ed economico evidente. Il problema risale perfino al 2014, anno in cui il Manchester City avrebbe violato il regolamento del Fair Play Finanziario. Stando a quanto dimostrerebbero alcuni documenti pubblicati da Football Leaks, lo sceicco Mansour, proprietario del club, avrebbe versato nelle casse della società 68 milioni di sterline, facendole apparire a bilancio come una sponsorizzazione attraverso l'uso di società con sede alle isole Cayman e in altri paradisi fiscali.

La Uefa si è mossa e sta valutando la situazione. Nei prossimi giorni sarebbe dovuto arrivare il verdetto sui Citizens. Verdetto importante non solo per la creazione della prossima Champions League (verrebbe a mancare una delle favorite), ma anche in ottica calciomercato. Se davvero il Manchester City dovesse essere escluso dalle coppe europee, allora Pep Guardiola potrebbe lasciare la panchina e alcuni giocatori potrebbero richiedere il trasferimento.

Guardiola potrebbe lasciare il Manchester City se il club venisse escluso dalle coppe

Il Manchester City vuole bloccare il procedimento Uefa

Per questo per il Manchester City l'esclusione dalla Champions League sarebbe grave e significherebbe un chiaro ridimensionamento. Il club però ha deciso di prendere la situazione di petto e di dare battaglia alla Uefa. Stando a quanto riportato nelle ultime ore dall'Associated Press, i funzionari del club inglese hanno chiesto al TAS di respingere il caso e il procedimento in atto contro la loro società.

Il Tribunale Arbitrale Internazionale dello Sport dovrà inoltre esprimersi anche sulla questione legata al Milan e alla partecipazione dei rossoneri alla prossima Europa League. E intanto la Juventus aspetta con ansia notizie in tal senso, sapendo che se il Manchester City dovesse essere ammesso alla Champions League, riuscire a prendere effettivamente Guardiola sarebbe particolarmente complicato, se non addirittura impossibile. Per questo la situazione è sempre più intricata e complicata. Non ne va solo del futuro del City o della prossima Champions League, ma anche della costruzione di varie squadre sparse per l'Europa. Juve compresa.