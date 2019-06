Liverpool e Barcellona, club anti-esonero

L’ultimo tecnico licenziato dai Blaugrana fu Antic nel 2003 e da allora il club ha avuto solo 6 allenatori. Proprio come i Reds. All’opposto ci sono Inter e Real Madrid.

di Alberto Casella - 06/06/2019 17:29 | aggiornato 06/06/2019 17:33

Fino alle giovanili, l'allenatore deve saper fare mille mestieri: padre, fratello maggiore, maestro di vita e poi, ovviamente deve essere in grado di far funzionare la squadra, insegnare calcio, schemi, tecnica e tattica. Un lavoro multitasking che cambia notevolmente quando si sale di categoria e i risultati sportivi, che si guidi il Liverpool o il Cittadella, prendono il sopravvento.

Per arrivare al risultato, un buon tecnico deve possedere alcune doti fondamentali: essere bravo, anzi bravissimo nella tattica - si suppone che la tecnica ormai i giocatori la possiedano - deve essere sempre più uno psicologo - poi ognuno ha le proprie tecniche di comportamento, ovviamente - deve saper leggere le partite in pochi minuti e avere la capacità di circondarsi di collaboratori fidati e competenti, dagli osservatori ai preparatori, ai nutrizionisti e così via. Tutto il resto è un di più che comunque aiuta sempre.

Detto questo, poi, ci sono migliaia di variabili che fanno sì che un allenatore renda al massimo in un club piuttosto che in un altro, dall'ambiente alla competitività della rosa, dalle situazioni personali ai rapporti con le tifoserie o alle "fronde" di spogliatoio. E chiunque lavori su una panchina sa che in caso di carenza di risultati, il primo a saltare è lui: esonerare tutta una squadra è obiettivamente più difficile. È l'allenatore il capro espiatorio, il parafulmine, il signor Malaussene di ogni società.

Liverpool: la scelta di continuità in panchina ha pagato

La panchina? Meglio stabile

Bè, non proprio tutte le società. Qualche modello "virtuoso" e rispettoso della figura del tecnico esiste e resiste. Per uno Zamparini che in 32 anni di onorata carriera, fra Venezia e Palermo, ha mantenuto l'onorabile media di 2,1 allenatori esonerati a stagione (le statistiche parlano di 67 esoneri complessivi) con una punta record di 8 cambi di panchina nel 2015-16, nei quali ha coinvolto ben 7 tecnici diversi, ci sono club che preferiscono privilegiare la continuità.

Zamparini ha una media di 2,1 allenatori cambiati a stagione

Liverpool e Barcellona, club anti-esonero

E a giudicare dai loro risultati più recenti, la scelta della stabilità ha pagato: club come Liverpool, Tottenham e Barcellona, arrivati agli atti finali di Champions League, o come l'Arsenal, finalista in Europa League, non amano licenziare. Ora, lasciando da parte il caso particolarissimo dei Gunners che hanno tenuto Wenger, davvero nel bene e nel male, per 22 anni, spicca per esempio il caso del Barcellona che non esonera un proprio tecnico dal 2003. L'ultimo fu Radomir Antic che, arrivato a gennaio di quell'anno al posto di van Gaal, non fece affatto male ma fu in qualche modo vittima del rinnovamento imposto dal nuovo presidente Laporta. Da allora il club ha cambiato tre presidenti e solo sei allenatori: Rijkaard, Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino, Luis Enrique e Valverde.

Valverde e Pochettino: anche Tottenham e Barcellona privilegiano la continuità di guida tecnica

Una politica, quella blaugrana che si impone e riesce a guardare lontano, riconoscendo - e non è facile - la bontà del lavoro anche al di là dei risultati. Frank Rijkard, per dire, rimase per ben 5 anni, nonostante non avesse vinto nulla né la prima stagione né le ultime due. Comprensibile, magari, che al termine non gli sia stato rinnovato il contratto, ma nessuno si è mai sognato di allontanarlo in corso d'opera. La panchina del Barça, insomma, non è una sedia elettrica e nel segno della continuità anche Valverde è stato confermato, alla faccia di chi, all'interno del club - nonostante Liga, Supercoppa e semifinale di Champions - non lo ritiene all'altezza.

Dal 2003 l'Inter ha cambiato 18 allenatori ma, nonostante il lungo digiuno degli ultimi anni, ha vinto 15 trofei

Inter e Real Madrid i casi opposti

Nello stesso periodo, poi, anche il Liverpool ha cambiato lo stesso numero di allenatori - 6: Houllier, Benitez, Hodgson, Dalglish, Rodgers e Klopp - e lo stesso ha fatto il Manchester United, aiutato dal lungo regno di Ferguson, mentre il Tottenham è andato poco oltre: 8. Naturalmente, d'altra parte, non si può nemmeno sostenere a spada tratta che questa sia la sola e imbattibile ricetta per vincere o comunque rimanere ad alti livelli. Basti guardare in casa del Real Madrid che negli stessi anni di tecnici ne ha cambiati 16 - da Queiroz a Zidane passando per García Remón, Luxemburgo e López Caro - ma ha anche vinto una ventina di trofei. Il record fra i top club, però, spetta di diritto all'Inter che dal 2003 in avanti ha avuto a libro paga 18 allenatori i quali comunque, nonostante il lungo digiuno che parte dal 2011, hanno portato in bacheca ben 15 trofei. Poco sotto il Porto con 15 e la coppia Bayern Monaco e Ajax a quota 13. E la Juventus? Nonostante la "diarchia" Conte-Allegri degli ultimi otto anni, a partire dal 2003, i bianconeri, quando avranno scelto il prossimo tecnico, saranno a quota 11.