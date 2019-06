In attesa di chiudere definitivamente la posizione ancora libera in panchina, il club bianconero ha deciso di avvalersi dell'esperienza del suo ex regista, ora opinionista.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 06/06/2019 12:36 | aggiornato 06/06/2019 12:40

È il tempo delle bandiere che tornano a casa. Con Paolo Maldini destinato ad assumere il ruolo di direttore tecnico del Milan e Francesco Totti che pare sempre più coinvolto nel futuro della sua Roma, all'orizzonte sembra profilarsi un altro importante ritorno, quello di Andrea Pirlo alla Juventus.

Oddio, non che si possa paragonare il ruolo di bandiere come Maldini e Totti a quello di Pirlo in bianconero, dove è arrivato solo a fine carriera, ma sicuramente quello torinese è stato un periodo di grandissime soddisfazioni per lui. Scaricato da Galliani - e Allegri, non va dimenticato - perché ritenuto ormai vecchio a 32 anni, il regista azzurro era sbarcato a Vinovo a costo zero, uno dei più bei colpi di Beppe Marotta per Antonio Conte.

Era il 2011 e anche grazie ad Andrea partì quel ciclo impressionante di vittorie che ha portato alla Juventus 8 scudetti consecutivi e un composito corredo di coppe e supercoppe nazionali. Il numero 21 rimase in bianconero per ben quattro stagioni - dopo le tre con Conte convisse in armonia anche con Allegri - giusto il tempo per arricchire la propria bacheca personale con altri 4 scudetti e 3 coppe.

Juventus: un ruolo per Pirlo, come Totti alla Roma e Maldini al Milan

Juventus: Agnelli chiama Pirlo

Ecco quindi che acquista particolare significato la chiamata - svelata da Tuttosport - che avrebbe fatto Andrea Agnelli a Pirlo per farlo tornare a Torino. A quanto trapela potrebbero essere tre le chance offerte dal club all'ex numero 21. La prima sarebbe il ruolo di vice di Maurizio Sarri - che avrebbe già dato il suo entusiastico benestare - o di chi arriverà sulla panchina bianconera. In seconda, e terza, battuta all'ex azzurro potrebbe essere destinata una panchina da "titolare", o quella della Primavera o quella dell'Under 23.

Sarri avrebbe già dato il suo benestare

Una cosa è certa: la Juventus vuole riprendersi il Maestro, in un modo o nell'altro. Il più gradito dal club sarebbe quello in coppia con Sarri - pensate che duo-fantasia - che permetterebbe ad Andrea di crescere come tecnico e al club di formarlo e testarlo "in casa". Ora la palla è, come sempre, fra i piedi di Pirlo che dovrà decidere se salire al volo sul treno juventino o continuare a fare l'opinionista in televisione.