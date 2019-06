Tra i convocati di Di Biagio manca Calabria per infortunio, ma ci sono Zaniolo, Kean, Barella, Mancini e Cutrone. Tra i pali la scelta è su Meret e Audero.

di Luca Guerra - 06/06/2019 18:56 | aggiornato 06/06/2019 19:08

Sono ufficiali i 23 convocati di Gigi Di Biagio per gli Europei Under 21, che l'Italia vivrà da padrona di casa a partire dal prossimo 16 giugno. E la parola d'ordine per gli Azzurrini è qualità: tanti sono infatti i nomi oggi aggregati alla Nazionale maggiore di Roberto Mancini per le sfide di qualificazione a Euro 2020 contro Grecia e Bosnia che saranno chiamati ad aggregarsi al gruppo.

Tra questi, spiccano i nomi di Federico Chiesa, Nicolò Barella, Moise Kean e Nicolò Zaniolo. Quattro talenti nati tra il 1997 e il 2000, già in grado di recitare da protagonisti in Serie A e ora chiamati a guidare gli Azzurrini verso la vittoria di una competizione che in bacheca manca dal 2004 e che l'Italia ha vinto in cinque occasioni nella sua storia.

Inseriti nell'ostico gruppo A con Spagna, Polonia e Belgio, gli Azzurrini annoverano in elenco altri nomi che arrivano da club protagonisti del nostro campionato come Patrick Cutrone (Milan), Riccardo Orsolini (Bologna) e Gianluca Mancini dell'Atalanta, passando per i portieri Alex Meret (Napoli) ed Emil Audero (Sampdoria), tra i migliori per rendimento nella Serie A 2018/2019. Non fa parte del gruppo il difensore del Milan Davide Calabria, che non è riuscito a recuperare dall’infortunio subito un mese fa in una gara di Coppa Italia. Fuori, come già anticipato dal selezionatore, anche Gianluigi Donnarumma. Sarà chiamato agli straordinari anche Andrea Pinamonti: l'attaccante di proprietà dell'Inter, in campo in questi giorni con l'Under 20 ai Mondiali di categoria, è nell'elenco dei precettati per gli Europei Under 21.

Italia Under 21, Moise Kean della Juventus tra i convocati di Gigi Di Biagio per l'Europeo

Italia Under 21, la lista per l'Europeo: esordio il 16 giugno contro la Spagna

La rosa azzurra concluderà sabato mattina la prima parte dei lavori, avviata il 29 maggio, a Formello, mentre il raduno europeo inizierà lunedì 10 a Bologna nel Centro Tecnico intitolato a Niccolò Galli. Inserita nel Gruppo A, l’Italia disputerà la gara d’esordio affrontando la Spagna domenica 16 giugno allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna (ore 21), per poi affrontare nell’ordine la Polonia (mercoledì 19 giugno, ore 21 a Bologna) e chiudere il girone contro il Belgio sabato 22 giugno alle 21 a Reggio Emilia. Questo l'elenco dei convocati per l’Europeo

Portieri

Emil Audero (Sampdoria)

Alex Meret (Napoli)

Lorenzo Montipò (Benevento)

Difensori

Claud Adjapong (Sassuolo)

Alessandro Bastoni (Parma)

Kevin Bonifazi (Spal)

Arturo Calabresi (Bologna)

Federico Dimarco (Parma)

Gianluca Mancini (Atalanta)

Giuseppe Pezzella (Genoa)

Filippo Romagna (Cagliari)

Centrocampisti

Nicolò Barella (Cagliari),

Manuel Locatelli (Sassuolo)

Rolando Mandragora (Udinese)

Alessandro Murgia (Lazio)

Lorenzo Pellegrini (Roma)

Sandro Tonali (Brescia)

Nicolò Zaniolo (Roma)

Attaccanti