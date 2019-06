Il team principal ferrarista spiega i problemi della monoposto di Maranello. Il team lavora intensamente per migliorare e tornare a vincere.

di Matteo Bellan - 06/06/2019 14:50 | aggiornato 06/06/2019 16:55

Ferrari deludente e delusa in questo inizio di campionato 2019 di Formula 1, ma non molla. Nonostante la distanza dalla Mercedes in termini prestazionali e di classifica, la scuderia di Maranello sembra non avere intenzione di archiviare già questa stagione per concentrarsi quasi unicamente sul progetto 2020.

Mancano quindici gran premi al termine e la Ferrari ha voglia di dare tutto per tentare una rimonta che oggi appare sicuramente improbabile. Nel weekend la Formula 1 corre in Canada sul circuito di Montreal, appuntamento che un anno fa vide trionfare Sebastian Vettel. La speranza è di poter finalmente conquistare la prima vittoria del 2019, dopo averla vista clamorosamente sfumare in Bahrain a causa dei problemi al motore di Charles Leclerc.

In Canada non sono previsti grossi aggiornamenti per rimediare ai problemi della SF90, monoposto che soffre soprattutto nelle curve lente. La pista ha comunque tratti veloci che possono esaltare la vettura. Ovviamente la squadra cercherà di tirare fuori il massimo dal pacchetto tecnico attualmente a disposizione. Dal GP di Francia verranno poi introdotti di volta in volta alcuni upgrade a livello aerodinamico.

Sebastian Vettel e Charles Leclerc sperano di avere una Ferrari competitiva in Canada.

Formula 1, Binotto parla dei problemi della Ferrari SF90

Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport e ha parlato dei problemi attuali della SF90. Una disamina abbastanza completa per comprendere cosa non stia funzionando.

Il nostro progetto si adatta male alle gomme di quest’anno - spiega -. Nel 2018 bisognava evitare di surriscaldarle, adesso la difficoltà è mandarle in temperatura. L’aerodinamica è sempre una coperta corta. Progetti un’auto che abbia carico a basse o ad alte velocità, poi compensi con la parte meccanica. Noi ci troviamo bene su piste con una sola tipologia di curve e assetto. Se le gomme non si riscaldano, manca grip meccanico e aumenta il sottosterzo. L’auto scivola, le gomme si usurano di più sul battistrada e si raffreddano, amplificando il problema. Un circolo vizioso.

In casa Ferrari c'è un problema nel trovare la giusta finestra di utilizzo degli pneumatici. La monoposto non li fa lavorare nella maniera corretta, visto che non le manda in temperature come dovrebbe. Ci sono anche problemi legati all'aerodinamica, visto che la macchina è stata concepita un po' troppo scarica. Nonostante le difficoltà, il team non intende arrendersi.

È importante non puntare il dito su una singola persona o un singolo reparto - afferma Binotto -. Servono unità di squadra e condivisione. Il GP del Canada non è l’ultimo esame ma solo una tappa del percorso per tornare in alto. Ai nostri concorrenti sono serviti anni per diventare dominanti. Anch’io sono dispiaciuto per l’inizio di stagione, ma dobbiamo continuare a credere nella rossa. So che stiamo chiedendo molto ai nostri tifosi, che meritano grandi gioie, ma oggi più che mai abbiamo bisogno della loro pazienza e del loro supporto

A Binotto è stato domandato quanto tempo servirà per correggere i difetti della SF90 e per renderla dunque vincente. Per il team principal è difficile dare risposte certe, però l'obiettivo è fare più in fretta possibile.