di Simone Cola - 06/06/2019 16:41 | aggiornato 06/06/2019 16:49

Aria di novità in casa Fiorentina: l'acquisto del club viola da parte di Rocco Commisso ha messo fine dopo 17 anni alla gestione della famiglia Della Valle e restituito entusiasmo a una piazza che soprattutto nelle ultime stagioni aveva fatto sentire il proprio malcontento nei confronti di una dirigenza che sembrava aver tirato i remi in barca.

L'ultima stagione dei gigliati, passati nel giro di pochi anni dalla lotta per l'Europa a una salvezza stentata, ottenuta soltanto sul filo di lana al termine di un campionato da dimenticare, nei piani del nuovo proprietario non dovrà più ripetersi. Ecco perché oltre ad azzerare i vertici societari Commisso potrebbe pensare anche alla sostituzione del tecnico Vincenzo Montella, chiamato ad aprile dai Della Valle al posto di Stefano Pioli e incapace di dare gioco e anima alla squadra.

Montella ha ancora due anni di contratto? Deve sapere che a me non piace licenziare i dipendenti. Ho un curriculum lunghissimo di fedeltà ai miei impiegati e loro sono leali con me. Detto questo, il calcio è ovviamente un mondo completamente diverso da quello degli affari. E qualche volta sei costretto a sacrificare qualcuno.

Luciano Spalletti, dopo aver concluso un'esperienza biennale all'Inter, potrebbe tornare in pista: Commisso pensa a lui per la Fiorentina.

Fiorentina, Montella in bilico: Commisso pensa a Spalletti e Gattuso

Le parole che il nuovo patron della Fiorentina ha consegnato alla Gazzetta dello Sport relative alla situazione del tecnico gigliato sono tutt'altro che rassicuranti. Secondo diverse fonti, infatti, in vista della prossima stagione Commisso starebbe pensando di affidare la squadra a Luciano Spalletti, tecnico che ha appena concluso una comunque positiva esperienza all'Inter e tifoso viola.

Le alternative a Spalletti non mancano: piace ad esempio Eusebio Di Francesco, che a marzo ha salutato la Roma e che ancora non sembra essere in parola con nessun club, a differenza ad esempio di quel Marco Giampaolo che a Commisso piacerebbe non poco ma che è ormai a un passo dal Milan. Da non sottovalutare anche le candidature di De Zerbi e Gattuso.

Quello che sembra certo è che le possibilità che Vincenzo Montella rimanga alla Fiorentina, che ha guidato nelle ultime 7 giornate della Serie A 2018/2019 ottenendo appena 2 punti, al momento sembrano davvero molto poche: Commisso intende scrivere un nuovo capitolo nella storia viola e sembra intenzionato a farlo partendo dalla cancellazione dei simboli di un passato recente che a Firenze tutti vogliono dimenticare.