Il dirigente africano è stato fermato a Parigi per delle accuse legate alla sua attività da presidente CAF.

di Daniele Minuti - 06/06/2019 16:19 | aggiornato 06/06/2019 16:24

Un nuovo terremoto colpisce i piani alti della FIFA: solamente un giorno dopo la riconferma di Gianni Infantino alla presidenza della Federazione, arriva la notizia dell'arresto del suo vicepresidente Ahmad Ahmad con l'accusa di corruzione.

Il dirigente, nativo del Madagascar, è stato fermato mentre si trovava a Parigi per via dei Mondiali di calcio femminili che partiranno ufficialmente in Francia in questo fine settimana. A quanto pare però il fermo nei suoi confronti non è arrivato per attività svolte in quanto membro della FIFA.

Le accuse di corruzione infatti sono relative al suo ruolo di presidente CAF (la federazione calcisitica africana) di cui è alla guida dal marzo del 2017. Motivo per cui al momento non è arrivato un commento nel merito da parte della FIFA.

Arrestato per corruzione Ahmad Ahmad, il vicepresidente della FIFA

La Federcalcio mondiale infatti ha rilasciato un comunicato in cui spiega di non essere ancora a conoscenza dei dettagli che hanno portato all'arresto di Ahmad, motivo per cui in attesa di avere notizie più sicure non ci saranno dei commenti sulla spinosa vicenda.

Al momento la FIFA non è stata informata sui dettagli di questa indagine, motivo per cui non può esprimere nessun commento. Ma la Federazione ribadisce il suo totale impegno nello sradicare qualsiasi tipo di corruzione o illecito.

Un brutto colpo per la FIFA e per Gianni Infantino, rieletto presidente ieri fino al 2023 e che nel suo discorso aveva ribadito che all'interno della Federazione non ci sarebbe mai più stato spazio per l'illegalità o la corruzione.

Il riferimento era in particolare alla caotica ondata di indagini che colpì le alte sfere federali nel 2015, quando sette dirigenti furono arrestati nello scandalo che portò poi alle dimissioni dell'allora presidente Sepp Blatter. Ora sarà Infantino a dover affrontare questa nuova, spiacevole situazione in attesa di scoprire come andrà a finire la vicenda di Ahmad.