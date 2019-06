EA Sports lancia il countdown in vista del suo nuovo titolo: l'8 giugno prossimo avremo già qualche informazione in più su novità e features.

di Massimiliano Rincione - 06/06/2019 21:56 | aggiornato 06/06/2019 22:00

Manca sempre meno al rilascio delle prime informazioni su FIFA 20. Nella giornata di sabato 8 giugno EA Sports svelerà le features del nuovo titolo che, verosimilmente, debutterà sugli scaffali nel corso dell'ultimo venerdì del mese di settembre. Il tutto è partito da una iniziativa social che ha visto prima il cambiamento delle varie immagini del profilo della software house, sostituiti da quello che pare essere il banner di FIFA 20. Una skin nera, con i classici splash di colore che abbiamo già visto nel corso dell'attuale edizione del gioco: un cambiamento cromatico che, da quel poco che possiamo immaginare, potrebbe anche offrire un'interfaccia più pulita e meno randomica rispetto a quella attuale.

Detto che, fino all'8 giugno, non sapremo nulla di ufficiale su FIFA 20, non ci resta che lanciarci in un paio di supposizioni basate sui rumors delle scorse ore: capitolo fondamentale sarà quello legato all'uomo copertina del titolo, che a meno di clamorosi ribaltoni non sarà Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese, oggi alla Juventus, è stato sollevato dal suo ruolo di uomo immagine dopo le accuse - oggi decadute - extracampo nei suoi confronti, con EA che lo ha sostituito nel bel mezzo della stagione con le punte di diamante del marketing FUT. Stiamo parlando, ovviamente, di Kevin De Bruyne, Paulo Dybala e Neymar, con quest'ultimo che potrebbe prendersi la scena nella copertina di FIFA 20 da solo - come confermato da un leak riconducibile alla catena Gamestop, smentito da EA - o assieme ai suoi colleghi. Sulla data d'uscita, come detto, è lecito aspettarsi un rilascio sui mercati nell'ultimo venerdì di settembre, come da tradizione da diversi anni.

La data dell'8 giugno, tra l'altro, non è casuale: in quel periodo, infatti, si terrà l'EA Play Event in quel di Los Angeles, dove è lecito anche aspettarsi un primo assaggio della demo di FIFA 20. Già in quella circostanza avremo modo di capire se e quali saranno gli eventuali nuovi ingressi in termini di campionati, così come sarà possibile comprendere quali upgrade sono stati effettuati dal motore grafico Frostbite. Attesa soprattutto per le novità in fatto di gameplay, con gli utenti che hanno accusato ancora una volta diversi problemi con il famigerato momentum e con alcune dinamiche di gioco talvolta troppo irreali.

FIFA 20: sarà Neymar, in foto con la maglia del PSG, l'uomo copertina?

FIFA 20: cosa attenderci da Ultimate Team?

Ancora troppo presto, invece, per prospettare anche ipotetici cambiamenti per quel che riguarda FUT. La modalità regina del nuovo corso FIFA, d'altronde, ha ormai un sistema regolamentare talmente radicato e conclamato difficilmente rivoluzionabile: plausibile che si possa lavorare ancora sull'ampliamento delle carte speciali, che quest'anno hanno visto nel FUT Birthday anche qualche mossa discutibile come l'arretramento di Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku al centro della difesa. Quel che è certo, comunque, è che l'8 giugno si sta avvicinando, e ben presto avremo qualche informazione in più per capire quali saranno i punti cardine di FIFA 20.