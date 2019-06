L'ex patron della Formula 1 ha fatto sapere che quando il campione tedesco starà meglio risponderà a tutte le domande.

Da quel 29 dicembre 2013 la vita di Michael Schumacher si è improvvisamente spezzata. Dopo l'incidente sugli sci a Méribel il tedesco è diventato un fantasma per l'opinione pubblica e i media mondiali che ormai da 6 anni non hanno più notizie certe sul suo effettivo stato di salute.

Schumacher si trovava sulle nevi francesi a sciare quando cadde battendo violentemente la testa contro una roccia. Ad aggravare l'urto ci pensò inoltre l'asta di una videocamera sportiva che l'ex Ferrari portava sul casco.

Trasportato d'urgenza al Centro Ospedaliero di Grenoble in stato semicomatoso Schumacher fu sottoposto ad un intervento di neurochirurgia dopodiché entrò in coma farmacologico. Il 16 giugno 2014, la portavoce e manager Sabine Kehm, fece sapere che il tedesco era uscito dal coma e che di lì a poco avrebbe lasciato l'Ospedale per proseguire da gara il suo percorso riabilitativo.

Da quel momento però una coltre di nebbia si è fatta strada sulle condizioni di salute del tedesco. Il silenzio della famiglia Schumacher ha portato alla diffusione di diverse notizie da parte dei media, difficili da verificare.

Mick Schumacher sta cercando in questi anni di ripercorrere le orme del padre

Formula 1, un barlume di speranza per Schumacher

In questi anni si è spesso ricercato attraverso gli sguardi e le mezze dichiarazioni rubate ai familiari qualcosa che potesse far capire effettivamente come sta in questo momento Michael Schumacher.

In queste ore però, improvvisamente, una piccola fiammella di speranza si è accesa in tantissimi fan. A fare da benzina a questo fuoco ci ha pensato Bernie Ecclestone.

L'ex patron della Formula 1, infatti, è tornato a parlare del tedesco nel trailer di lancio del documentario sulla vita di Schumi che uscirà in Germania dal prossimo 5 dicembre.

Lui non è con noi in questo momento, ma quando starà meglio potrà rispondere a tutte le vostre domande.

Insomma una semplice frase che però fa ben sperare tutti i fan che da anni ormai attendono di rivederlo. Intanto il figlio Mick continua il suo apprendistato in F2 dove sinora ha raccolto come suo miglior risultato il 5° posto di Baku.

Sempre nel trailer del suddetto documentario parla anche la moglie Corinna, che in questi anni ha sostituito la figura di Michael accanto a Mick in questo suo percorso di avvicinamento alla Formula 1.

Michael è un combattente e non si arrende.

Il messaggio appare quindi abbastanza chiaro: Michael sta continuando a lottare per tornare ad una vita normale e il nostro augurio è che possa quanto prima ottenere la sua vittoria più importante.