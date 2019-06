L'asso argentino spiega: "Stiamo vivendo un cambio generazionale. Per molti di noi sarà il primo torneo, ma ci proveremo ugualmente". E quel retroscena sul figlio Mateo...

06/06/2019

Pace e serenità. Così Lionel Messi vuole vivere il calcio. Come se fosse un gioco, anche se, è evidente, a certi livelli è soprattutto un business. Per continuare a rendere, per continuare a vincere, c'è però bisogno di vivere lo sport come una sfida continua. A se stessi e agli altri. A maggior ragione se esiste ancora uno sfizio da togliersi. Un traguardo che sarebbe importante per una nazione intera.

Fra le innumerevoli statistiche positive della carriera di Messi, infatti, c'è n'è anche una incredibilmente negativa: quello zero che indica i titoli vinti con la nazionale maggiore. La Pulce ha infatti trionfato con l'Under 20 nei Mondiali di categoria (era il 2005) e alle Olimpiadi del 2008 (a Pechino). Poi il nulla assoluto. Strano per uno come lui.

Eppure di occasioni Messi ne ha avute tante: ha perso tre volte la finale di Copa America (2007, 2015 e 2016) e una volta quella dei Mondiali (2014). Per questo ha voglia di trionfare. A maggior ragione questa volta che la Copa America si disputerà in Brasile, anche se, in un'intervista rilasciata a TyC Sports, ha precisato che l'Albiceleste non è la favorita:

Stiamo vivendo un cambio generazionale. Per molti di noi sarà il primo torneo. Non siamo i candidati principali alla vittoria come successo in passato, ma ci proveremo lo stesso. Ricordo con piacere i miei primi momenti in nazionale. All'epoca il mondo era diversa, era più difficile farsi conoscere in Argentina giocando a Barcellona. Mandavamo i video affinché mi notassero. Oggi vincere un Mondiale con l'Argentina è l'ultimo grande traguardo che mi resta.

Messi si prepara alla Copa America che vuole vincere con l'Argentina

Messi e il retroscena sul figlio: "Esulta ai gol del Real Madrid"

Per Messi questa non è stata una stagione particolarmente positiva. Il Barcellona è andato a un passo dalla finale di Champions League ed è stato vicinissimo anche al trionfo nella Coppa del Re, poi però è stato rimontato dal Liverpool prima (4-0 al ritorno dopo aver vinto 3-0 l'andata) e sconfitto dal Valencia poi.

Ho terminato la stagione stanco mentalmente più che fisicamente. Sono frustrato per quanto è accaduto nella Coppa del Re e, soprattutto, in Champions League.

Messi è da anni re di Barcellona, eppure, come spesso accade, a casa sua a comandare sono i figli. Thiago, che a novembre spegnerà 7 candeline, e Mateo, che di anni ne ha 4.

Il grande guarda tutte le partite, il piccolo indossa le maglie di qualsiasi squadra. Se la TV è accesa e segna il Real Madrid lui esulta, Thiago si arrabbia e lui continua a festeggiare per provocarlo. Qualche giorno fa Mateo, mentre giocavamo in casa, mi ha detto che mi avrebbe battuto perché lui era il Liverpool e io il Barcellona.

Messi fallirebbe se non vincesse nulla con l'Argentina?





Messi e la magia della numero 10: "In Argentina resa importante da Maradona"

Nell'intervista Lionel Messi svela anche alcuni aneddoti legati al suo passato. Racconta per esempio che Alfio Basile, commissario tecnico dell'Argentina tra il 2006 e il 2008, fu il primo a dargli alcuni consigli su come battere le punizioni:

Voleva lasciassi andare il piede, che imparassi da Riquelme.

Divertenti anche alcuni ricordi che riguardano le sue esperienze con la nazionale juniores e con quella olimpica:

La numero 10 è speciale, in Argentina fu Maradona a renderla importante. Mi disse lui di indossarla, che ero pronto. A Pechino fu bellissimo incrociare i migliori atleti delle varie discipline. Vidi Kobe Bryant e Rafael Nadal e chiesi loro di farci delle foto. Poi, insieme alla squadra, andammo a mangiare al McDonald's.

Vive lo sport con pace e serenità. E la trasmette pure ai figli e, per quanto possibile, ai compagni di squadra. Anche se ha maledettamente voglia di vincere con la nazionale e togliersi un peso dallo stomaco. E forse dal cuore.