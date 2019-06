Il nuovo allenatore nerazzurro si prepara al ritorno in Serie A e Champions League: "Devo lavorare tanto con il mio nuovo club, gli allenatori non sono bandiere".

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 06/06/2019 12:26 | aggiornato 06/06/2019 12:34

È indubbiamente il personaggio del momento in Serie A, ma il suo obiettivo è quello di esserlo a fine stagione, quando bisognerà raccogliere i frutti del suo lavoro. Antonio Conte non nasconde il suo entusiasmo per la nuova avventura sulla panchina dell'Inter: un'estate importante per il calciomercato anticipa un'annata in cui dovrà lottare con tutte le sue forze in campionato, Coppa Italia e Champions League.

«Gli interisti si aspettano molto da me. E fanno bene». Il nuovo allenatore dell'Inter Antonio Conte si racconta su GQ Italia https://t.co/Sjyfovh4yW — GQ Italia (@GQitalia) June 6, 2019

Nella lunga intervista rilasciata a GQ, il nuovo tecnico nerazzurro parla delle sue ambizioni per il ritorno in Italia e dei motivi che l'hanno spinto a sposare una causa così controversa come quella dell'Inter. Il rapporto con la Juventus si è definitivamente incrinato, ma l'allenatore salentino si concentra solo ed esclusivamente sulle sue aspettative e sulle possibilità di vittoria della sua nuova squadra:

So di creare aspettative per i risultati che ho ottenuto nell'immediato, ma dietro c'è un lavoro durissimo e costante. Io ho bisogno di lavorare sodo, e tanto. Non mi interessano i limiti: voglio solo che ci sia anche solo una possibilità di vittoria. Posso accettare di non partire da favorito, ma devo avere la certezza di potermela giocare fino alla fine. E qui si può fare.

I tifosi dell'Inter si aspettano tanto da Conte, sia in vista del calciomercato sia per la posizione che i tifosi della Juventus stanno assumendo nei suoi confronti, al punto da lanciare una petizione per rimuovere la sua stella dall'Allianz Stadium. Dopo aver vinto al Chelsea, con cui però si è separato in maniera brusca e non solo sul campo, il richiamo dell'Italia si è fatto sentire.

Conte si prepara alla nuova esperienza con l'Inter: "Voglio riportarla dove merita"

Conte: "Gli allenatori non sono bandiere, voglio riportare l'Inter dove le compete"

Uno dei fattori che hanno spinto il tecnico verso Milano, sponda nerazzurra, è stata la presenza di Beppe Marotta, un altro ex pilastro della Juventus che ha contribuito a costruire la rinascita bianconera dal 2011. La considerazione che Conte ha dell'ad interista ha avuto un ruolo decisivo nell'accordo con il club:

Ovviamente la presenza di Marotta rappresenta una garanzia non solo per me, ma anche per tutti quelli che si appresteranno a sposare la nostra stessa causa. Dove c'è lui, ci sono intenzioni serissime e soprattutto la certezza di poter lavorare duramente come piace a me.

Alle figure che già conosceva, si sono aggiunte le nuove che gli hanno fatto subito un'impressione positiva. Conte parla anche di Zhang:

L'Inter non lotta per vincere il campionato da 8 anni. La qualificazione in Champions League è già una dimostrazione di crescita voluta, cercata e ottenuta. Mi ha colpito la determinazione di Zhang, è un uomo che ha a cuore quello che fa sia nel campo imprenditoriale, sia nei rapporti personali. Vuole cambiare le cose.

Difficile chiudere senza toccare l'argomento Juventus, centrale quanto la sua firma con l'Inter. Il passato è passato, adesso conta solo fare il bene dei nerazzurri:

Gli allenatori non sono bandiere. Quando decidi di allenare, sei costretto a fare scelte difficili. Azzeri tutto quello che hai fatto da calciatore, soprattutto dal punto di vista dei rapporti. Un calciatore può sviluppare la sua carriera in uno o due club, è un'eventualità che accade con più frequenza. Un allenatore, se va bene, è richiesto da diverse squadre e può sedersi su diverse panchine. Se raccoglie risultati, cambiare squadra è un buon segno.