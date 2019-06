Indiscrezioni dalla Spagna sul nuovo torneo ideato dalla UEFA, che prevede più retrocessioni e ricavi maggiori. L'obiettivo è fermare l'ascesa dell'ECA.

di Andrea Bracco - 06/06/2019 13:00 | aggiornato 06/06/2019 13:04

Nelle ultime settimane si è tornato a parlare della nuova Champions League, un torneo proposto dalla UEFA che, in un impeto d'orgoglio, ha voluto dare una risposta importante alle speculazioni che vedrebbero la stessa competizione declassata per fare da sparrin partner alla Superlega sognata dall'ECA. Di recente in Italia l'argomento ha scatenato diverse polemiche, portando a esporsi molti addetti ai lavori.

Uno dei più feroci oppositori della Superlega è Urbano Cairo il presidente del Torino ha più volte ribadito come questa tipologia di torneo andrebbe a ledere tutti i principi basilari del calcio, della competitività e, soprattutto, dello spirito olimpico sul quale da secoli si appoggia il concetto di sport. Il numero uno granata ha di recente partecipato anche a una riunione esplorativa a Madrid, nella quale l'associazione dei club affiliati alla UEFA si è detta fortemente contraria a tale rivoluzione. In seguito si sono uniti alla protesta anche la Premier League e la federazione spagnola, dando vita a un giro di polemiche che difficilmente si placheranno a breve.

Così serviva un segnale forte, prontamente arrivato con la proposta di un torneo rivisto e modificato. A parlarne è stata la tv spagnola: durante la trasmissione sportiva "El Partidazo", una delle più seguite dagli appassionati di calcio, sono stati rivelati alcuni particolari in più riguardo a quello che, volenti o nolenti, sarà il torneo monopolizzatore dei prossimi anni. I giornalisti in studio hanno svelato alcune indiscrezioni che ancora non si conoscevano. O, almeno, non con così tanta precisione. Per esempio, la nuova Champions League prenderà il via nel 2024 e vedrà confermate ai nastri di partenza 32 squadre.

I giocatori del Liverpool sfilano per la città in occasione della parata post Champions League: dal 2024 il massimo torneo continentale avrà altre regole e un format differente

Champions League, scoperto il nuovo format: ci saranno le retrocessioni

Il formato potrebbe però essere differente da quello attuale, visto che le compagini verrebbero divise in 4 gironi da 8 e non viceversa, andando a formare dei maxigruppi con la possibilità che, al loro interno, vi siano più big match da vendere alle televisioni. La Champions League prevederà poi alcune retrocessioni e sarà patrocinata dalla stessa UEFA, che si occuperà anche di gestire tutti i diritti a essa collegata, oltre ovviamente ai ricavi da sponsor e affini.

Come detto, la prima fase sarà formata da 8 squadre divise in 4 gruppi per un totale di 14 partite totali tra girone di andata e girone di ritorno. Le prime 4 classificate di ogni raggruppamento accederanno poi agli ottavi di finale, mentre gli ultimi di ogni girone retrocederanno in Europa League. Le squadre che invece si posizioneranno tra il sesto e il settimo posto giocheranno un playout, al termine del quale una di loro farà lo stesso percorso dell'ultima classificata. In questo modo ogni edizione avrà un totale di otto retrocessioni, in modo - da un anno all'altro - di poter dare un po' di ricambio. Dagli ottavi di finale in poi, invece, non cambierà nulla.

La paura della maggior parte delle società medio-piccole risiedeva in particolare nel fatto che, nell'eventuale Superlega, il tutto si sarebbe potuto svolgere in un sistema chiuso sullo stile della MLS americana, tagliando di fatto fuori chiunque non faccia parte dell'èlite calcistica mondiale. Rimostranze che lo stesso Cairo, ultimamente, ha ribadito a più riprese, anche se il futuro del calcio europeo sembra ormai tracciato verso una direzione ben precisa. In questo caso invece, se non altro, la competizione rimarrebbe più aperta e, parallelamente all'introduzione della terza coppa, il nuovo assetto europeo dovrebbe favorire le società che lavorano in un certo modo.